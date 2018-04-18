Косачев предложил не обольщаться по поводу решения США отложить санкции

Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа , что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы.

"И нынешний сигнал, и все предыдущие решения не отягощены никакой логикой. Они принимались и, видимо, так и будут приниматься импульсивно и без каких-либо на то оснований", — сказал Косачев РИА Новости.

"Так что обольщаться не следует, даже если эта информация и подтвердится, речь, скорее всего, будет идти о паузе, а не о прекращении противоправной практики американских властей", — полагает законодатель.

Сенатор подчеркнул, что «санкции были и будут мотивированы стремлением сдержать Россию, а не отреагировать на какие-то обстоятельства». И эта мотивация вбита вашингтонскими политиками себе в головы всерьёз и надолго, заключил Косачев.