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Косачев предложил не обольщаться по поводу решения США отложить санкции
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Косачев предложил не обольщаться по поводу решения США отложить санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что не следует обольщаться по поводу информации об отложенных санкциях США — в этих решениях нет логики.
Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы.
"И нынешний сигнал, и все предыдущие решения не отягощены никакой логикой. Они принимались и, видимо, так и будут приниматься импульсивно и без каких-либо на то оснований", — сказал Косачев РИА Новости.
"Так что обольщаться не следует, даже если эта информация и подтвердится, речь, скорее всего, будет идти о паузе, а не о прекращении противоправной практики американских властей", — полагает законодатель.
Сенатор подчеркнул, что «санкции были и будут мотивированы стремлением сдержать Россию, а не отреагировать на какие-то обстоятельства». И эта мотивация вбита вашингтонскими политиками себе в головы всерьёз и надолго, заключил Косачев.
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