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Минстрой: городская инфраструктура в России загружена «под завязку»
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Минстрой: городская инфраструктура в России загружена «под завязку» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Городская инфраструктура в России в настоящее время практически полностью загружена, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. «Это под завязку», — сказал он.
Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и селом.
В частности, как следует из материалов презентации Чибиса к РИФ 2018, в России 95% сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов — 2%.
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