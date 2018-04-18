Минстрой: городская инфраструктура в России загружена «под завязку»

По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. «Это под завязку», — сказал он.

Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и селом.

В частности, как следует из материалов презентации Чибиса к РИФ 2018, в России 95% сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов — 2%.