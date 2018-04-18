Опубликован список закрытых эвакуационных выходов в петербургских ТЦ, школах и общежитиях

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» блогер Кристина Потупчик запустила проект «Открой дверь!», в рамках которого собрала адреса зданий с запертыми эвакуационными выходами и другими нарушениями пожарной безопасности. Всего в списке оказалось 1300 домов, среди которых школы, поликлиники, детские сады, вузы, общежития, бизнес-центры, торговые центры.

Петербурге потенциально опасных мест оказалось 149. Мы публикуем его целиком.

1. Площадь Александра Невского 2.

2. Гостинница Москва Спб, главный вход, «Работают только электрические раздвижные двери. Те, что с табличками »"выход"" закрыты. Правая на ключ. Левая еще столом загорожена».

3. Ул. Коллонтай, 3, «Закрыта дверь эвакуационного выхода».

4. Полюстровский пр., 84А, Санкт-Петербург, 194100, «Был пожар в туалете, сигнализации не было, огнетушителей тоже, на просьбу подойти охранники друг на друга скидывали, на стойке информации кинули трубку сказав, что проверка завтра, а потушила все УБОРЩИЦА».

5. 12 км Мурманского шоссе, тц Мега Дыбенко, «Эвакуационные выходы закрыты на замок».

6. Мурманское шоссе 12 км, «Закрыты все эвакуационные двери, не работают пожарное оповещения».

7. Канонерский остров 32А, «Пожарные выходы закрыты, запасные выходы закрыты, проходы заставлены, между этажами двери заблокированы, проход только по электронным ключам, отделка потолков пластиком и везде кучи бумаг: на полу, на стеллажах, на шкафах».

8. Плановая улица 8-А, «Узкие проходы, закрыты все пожарные выходы, не работают гидранты, все плохо с пожарным оповещением».

9. Проспект Юрия Гагарина, 34», ОАО ЦНПО Ленинец. «В центральной части длинного здания нет эвакуационного выхода. В случае пожара центральная часть блокируется с двух сторон».

10. П. Металлострой, улица Центральная 12, «Узкие проходы, закрыты все пожарные выходы, не работают гидранты, все плохо с пожарным оповещением».

11. Проспект Обуховской обороны 305, «Узкие проходы, закрыты все пожарные выходы, не работают гидранты, все плохо с пожарным оповещением».

12. Октябрьская 8, «Узкие проходы, закрыты все пожарные выходы, не работают гидранты, все плохо с пожарным оповещением».

13. 10 линия в.о., Университет. Дом 49. «Выход из 4х этажного здания проходит только через цокольный этаж. Дополнительный эвакуационный выход с 1го этажа может быть блокирован».

14. п. Металлострой, улица Садовая, д.12, «Дом 9 этажный, 4 подъезда, переходы между подъездами закрыты решетками и на ключ, все выходы закрыты. Нет вообще ничего противопожарного».

15. Коломяский 17 2А, «Пожарные лестницы закрыты на магнитный замок».

16. Колпино. Октябрьская 8, «Нет эвакуационного выхода на 3этаже (там расположена детская игровая зона)»

17. Московский пр. 26, «Двери во всех корпусах закрыты».

18. Набережная реки Фонтанки, 32.1, «Весит один план эвакуации. Загроможден эвакуационный выход! И скорее всего он закрыт! Узкие проходы в которых стоят товары! Не нашёл огнетушитель!»

19. Вавиловых 12 корпус 2, «Выходы на пожарные лестницы закрыты решетками с навесными замками, ключи от замков находятся на вахте первого этажа. Как объясняет администрация в случае пожара 70 летняя бабушка с вахты превращается в супермена и бегает открывает все замки на каждом этаже каждого крыла здания. При этом, что считается пожаром не понятно: пожарная сигнализация на вахте пищит и мигает как новогодняя гирлянда 24/7, однако никакой реакции у ответственных лиц не вызывает. Звуковое оповещение отключено.»

20. Комендантский 37 к 3, «Школа переполнена. Классы переоборудовались для того, что бы можно было разместить больше учеников. На улице, два выхода из трёх заварены и не открываются».

21. Ул. Есенина 19, СПб, ул. Есенина 19, ДЦ «Легион». «Полное самоуправство на закрытой территории бывшего предприятия. Несколько выходов с табличками »"выход"" закрыты решетками и замками! Там вообще регулярно воняет газами с производства, травят печатные платы — газ в коридорах! Что в бывших бомбоубежищах этого завода творится — знают только хозяева».

22. Проспект металлистов 15 корпус А, «Работаем в этом магазине, 2 эвакуационных выхода закрыты на ключ всегда, директору говорить об этом бесполезно, он делает всё так, как ему нужно».

23. Долгоозерная 14, «Закрыт эвакуационный выход на первом этаже».

24. Пушкин, Петербургское шоссе, 10, «Закрыта эвакуационная дверь».

25. Будапештская улица, дом 79 к. 2, литер А, школа.

26. Малоохтинский просп., 64В БЦ Санкт-Петербург Плаза. «Не спуститься никаким образом хоть с 10-го, хоть со 2 го этажа, кроме как на лифте».

27. ул. Ефимова 2, ТЦ Пик ТЦ «Пик». «Двери закрыты, на один большой этаж 1 эскалатор. Из зоны кинотеатра и детских аттракционов нет запасного выхода, двери в кинотеатр на время сеанса закрывают. С 4 этажа (ресторан) можно попасть только через лифт. Указателей на эвакуационные выходы не видео, вообще очень трудно ориентироваться и очень трудно найти эскалатор на каждом этаже, даже в спокойном состоянии. г. СПб ул. Ефимова 2».

28. улица Антонова-Овсеенко, д.18, жилой многоквартирный дом. Закрыт на ключ выход с пожарной лестницы.

29. ул. Димитрова, д.29, Корп 3. Детский сад 42 во Фрунзенском районе СПБ. «Дверь закрыта на огромный врезной замок».

30. Пражская 46к2, «Детский сад (большой, номер 60, есть около 6 выходов). ВСЕ эвакуационные двери закрыты на ключ. Запасная дверь из группы цыплята также не открывается (механически застревает)».

31.роддом N6 им. Проф. «Снегирёва, дородовое отделение. Дверь заперта на амбарный замок (информация требует уточнения, поскольку прошло некоторое время после личного визита)».

32. Санкт-Петербург, ТК Светлановский. «Опенспейс на пятом этаже. Доступ есть только на лифтах, двери на лестницу закрыты на замок».

33. ул. Пражская, д. 48/50, ТРК «Южный полюс».

34. гражданский проспект д75 к5. Детский сад 25, «по левому крылу под правой лестницей захламлены пути эвакуации детей (выход на улицу) и между дверями организовано подсобное помещение дворника, двери зашторены одеялами».

35. переулок Альпийский 15, корпус 2, студенческое общежитие, Университет ИТМО. «Несколько лет назад был пожар, оказался навесной замок снаружи. Сейчас дверь запрета на ключ. Даже во время учебных эвакуаций все запасные двери всегда закрыты».

36. ул. Ботаническая д. 66-71. «Студгородок СПБГУ, уже пару лет во ВСЕХ общежитиях наглухо закрыты пожарные выходы».

37. пр. Просвещения, 45, Гостиница «Северная» (по совместительству студенческое общежитие.)

38. Лифляндская 6 корп.6, БЦ «Интеграл». 5 этаж, «Эвакуационный выход переоборудовали в офис и сдали в аренду».

39. Балканская площадь, 5, Торговый центр.

40. Ботаническая, 66 корп 3, 11 этаж — эвакуационный выход

41. Университетское общежитие (одно из общежития СПбГУ)

42. пр. Испытателей 6, к.2, детский сад 32. «Эвакуационные двери заперты на ключ».

43. проспект Луначарского дом 1, корп. 2, 4-ая парадная. «Жилой многоквартирный дом. Заблокирован главный вход в подъезд».

44. Канонерский остров 32А. Административное здание Балтийской таможни. «Межэтажные двери, кроме того, открываются только при помощи электронного ключа, проходы заставлены сейфами. Доступ на объект ограничен, никакая пожарная Инспекция туда не пройдёт».

45. Обводный канал 108, бутик «Корона».

46. Малый проспект Васильевский остров, 88, лит. А (ТРК Шкиперский Молл).

47. Петроградская набережная, 22. Бизнес Центр «Атрио».

48. ул. Вавиловых д. 10 к2, студенческое общежитие.

49. Хрустальная 12. Школа 330, «Пожарные выходы закрыты, входная дверь тоже закрыта большую часть времени».

50. поселок Металлострой, улица Центральная 12, ДК им Маяковского.

51. Ул. Коллонтай 3, ТРЦ Лондон молл.

52. Ботаническая 66 корп.4, Общежития СПбГУ.

53. Софийская улица 19к1. Колледж Петербургской моды.

55. Чугунная 46, больница святителя Луки, «пожарный выход закрыт».

56. Улица Академика Константинова, 10к2, Школа.

57. наб.р. Фонтанки, 123/5, общежитие СПбГАСУ.

58. Петергофское шоссе, 51, Торговый Центр (Жемчужная Плаза).

59. Смольного 1/3, подъезд 7, Университет (СпбГУ).

60. Лиговский проспект, д.150, бизнес-центр.

61. Полюстрово кий по., д.84, ТРЦ Европолис.

62. Ул. Вавиловых 10к2, Общежитие Политеха, «Ручки у дверей пожарного выхода тупо выкручены. Причем везде».

63. 13 линия Васильевского острова, дом 14. БЦ Елизаветинский. «Запасные выходы закрыты, обычный выход только по ключу».

64. Индустриальный проспект, 24, ТРЦ «Июнь».

65. проспект Маршала Жукова 31, гипермаркет Окей.

66. Коломяжский проспект 27 лит. А, Бизнес центр «Содружество», «В частности офис на 12 этаже, пожарный выход за 2 железными дверями и закрыт на ключ».

67. Ленинский проспект дом 100, ТЦ Фиолент.

68. ул. Ефимова, 2, литера А, Торговый центр «Пик», кинотеатр.

69. Гжатская 29, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, корпуса 10 и 11 (первый и второй гидрокорпус). «Вход и выход осуществляются только через 11 корпус».

70. Университетская набережная, 11, филологический и восточный факультет Санкт-Петербургского университета. «В зданиях Восточного факультета на 3 этаже эвакуационные выходы закрыты всегда закрыты и опечатаны, неизвестно у кого ключ».

71. Инструментальная ул., 2, Санкт-Петербург, 197022, ЛЭТИ 3 корпус.

72. Проспект большевиков 18к2, Торговый Комплекс.

73. Проспект большевиков 18, Торговый Центр.

74. ТРК Ока, «Где лента на 2 этаже рядом с Fix Price . Дверь эвакуационного выхода закрыта на ключ».

75. Лиговский пр., д. 74, лофт-проект Этажи, «Там гостиница, выставочные помещения, на самом верху — кафе. Всегда куча подростков, ни одного огнетушителя, узкие лестницы, на которых народ всегда падает».

76. КАД (117 км внешн.), ТЦ Мега Парнас, «Буквально вчера обнаружила что у самого левого выхода из тц с двух сторон от вращательного входа оба аварийных выхода стянуты стяжкой».

77. Новоизмайловский проспект, дом 16, корпуса с 1 по 11. «Межвузовский студенческий городок (общежития). В каждом жилом корпусе выход с черного хода закрыт на железную магнитную дверь, открыть изнутри невозможно, только дистанционно вахтер может открыть».

78. Петергофское шоссе 51, ТЦ Жемчужная плаза.

79. п. Металлострой, улица Плановая 8-А, детский садик номер 32.

80. Коллонтай 3 лит б, Торговый центр Лондон молл. «Эвакуационные двери закрыты на ключ».

82. п. Металлострой, улица Полевая 12, магазин 7-Я.

84. п. Металлострой, улица.садовая 21, магазин пятёрочка.

85. проспект Обуховской обороны д.305, гипермаркет ЛЕНТА.

87. прибрежная 20, ТЦ ПАРАД.

88. ТЦ Лето, Пулковское шоссе 25 Корп.1.

89. Софийская улица. 19к1, Колледж.

90. наб.р. Фонтанки, д. 123/5 Общежитие СПбГАСУ.

91. пр. Металлистов д. 23 к.1 школа 160, «Из двух эвакуационных выходов один закрыт, также заперт один из двух основных выходов».

92. Средний проспект В. О., 87, бассейн СКА.

93. Банковский переулок, д.4, общежитие.

94. Коломяжский пр-т, д. 27А, БЦ Содружество. «Все офисы, расположенные выше 3 этажа отрезаны от лестниц железными дверьми, вход и выход только на лифте».

95. Якорная 5А, Охта молл торговый центр.

96. Крестовский проспект 7, школа.

97. ул. Маяковского 3Б, Бизнес-центр Алия Темпора.

98. Московский проспект, 212, тип помещений административный.

99. Ул. Планерная 69, Школа №246.

100. ул. Вавиловых 12 корпус 2, студенческое общежитие.

101. Левашовский проспект 12, Бизнес-центр Левашовский.

102. Энгельса 154, тц Гранд каньон, «Плохая вентиляция, детский развлекательный комплекс расположен на верхнем этаже (на третьем)».

103. Кронверкская улица 5, бц «Люмьер Хаус».

104. Мега Дыбенко, 12 км Мурманского шоссе, эвакуационные выходы только по электронному ключу.

105. Улица Фучика, дом 2 «А», ТРЦ «РИО».

106. Петергоф Ботаническая 66, корпус 4, Общежития СПбГУ.

107. Отважных 4, общежитие.

108. Караванная 1, бизнес центр НИИТМаш.

109. 26 линия ВО, д. 15к2, БЦ Биржа.

110. Савушкина 126, Бизнесс-центр Атлантик сити.

111. 26 линия, 15А. Бизнес-центр Биржа.

112. пр. Ветеранов, 121, «fitness hause детский клуб, дверь закрыта на ключ».

113. Белоостровская ул., д.22, БЦ, Черная речка’'.

114. улица Есенина, дом 36, корпус 3. Жилой дом.

115. Народная ул., 21/2, «Госпиталь для ветеранов войны. Закрыта эвакуационная лестница, работает только лифт».

116. Московский пр-т д.197А, Ресторан 2 Палочки.

117. пр. Ветеранов, 101 ТРЦ Ульянка.

118. Красносельское ш. (Горелово) 54/3, ТЦ Дудергофский.

119. ТЦ«СитиМолл, Метро Пионерская 1 этаж.

120. Морская наб., 15, корп.2, Школа 642.

121. Комендантская площадь 1, метро Комендантский проспект, ТРЦ Атмосфера, «два аварийных выхода на 1 этаже закрыты».

122. СПбПУ, Политехническая ул, 29 корпус 11 (Научно-исследовательский корпус), тип помещения: учебный корпус СПбПУ.

123. Коломенский проспект дом 17, корпус 2, Торговый Центр (кинотеатр).

124. Пулковское ш., д. 41, лит. ЗИ, Аэропорт Пулково-1.

125. пр. Пятилеток, 6, к. 3а, школа.

126. Новоизмайловский проспект 16, студенческий городок

127. морская набережная, 35, детская игровая Джоки Джоя. «Запасной выход закрыт на электронный замок. Посетителям самостоятельно не выйти».

128. Невский проспект, 114-116, Торговый центр «Невский Центр».

129. Зверинская 15, Городская поликлиника Петроградского района.

130. метро Комендантский проспект, Комендантская площадь 1, ТРЦ «Атмосфера», «Есть два эвакуационных выхода. Двери ведущие в тамбур перед выходами открыты, но сами двери на улицу закрыты. Сбоку есть замок с магнитным ключом».

131. Ул. Савушкина, 141А, трц «Меркурий», «На последнем этаже кинотеатр (были с ребенком на мультике, дверь заперли, причем в дневное время!), эвакуационные двери заперты на ключ».

132. Санкт-Петербург, домостроительная ул. 16, завод СПУ. «Различные производства и офисы. Пожарная сигнализация часто срабатывает без причины, никто не обращает внимания на оповещения. Запасной выход на втором этаже».

133. Владимирский проспект,23. Бизнес-центр «Ренессанс холл».

134. площадь Ленина 8/8, магазин «Пятерочка».

135. Песочная наб, 14, университет.

136. пер. Каховского, дом 9, Академическая гимназия СПБГУ им. Д. К. Фадеева

137. Киевская улица, д 5, Офис БЦ ЭНЕРГО, «Карточки сотрудников БЦ не срабатывают на выход! Двери заблокированы!»

138. Петергоф, Санкт-Петербургское ш., 109, Университет, «постоянно открыта только одна дверь, хотя в здании их множество».

140. Долгоозерная 14, корпус 2, ТРК «5 озер», «Эвакуационный выход 1 этаж у лифтов»

141. ТРК «Пик», ул. Ефимова, 2, «Кинотеатр: во время сеансов дверь в кинозалы закрывают, а контролеры благополучно разбредаются по своим делам».

142. БЦ Санкт-Петербург Плаза, Малоохтинский пр. 64. «Экстренный выход с этажей открывается только по пропуску, который прошит на проход не у всех».

143. Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима», «Все пожарные выходы открываются только по сигналу охраны или с карточки сотрудников управляющей компании. Нет сигнала — нет дверей».

144. улица Комиссара Смирнова, 9, НПО СтарЛайн. «Пожарные выходы с производства заперты на ключ».

145. ТЦ Мега Дыбенко, Мурманское шоссе, 12 км.

146. Ул. Типанова д. 29 магазин Бриз, Круглосуточный универсам.

147. ул. Фурштатская, д. 29а. ГБОУ Школа 197, «На протяжении нескольких лет единственный пожарный въезд полностью перекрыт припаркованными машинами в будние дни во время проведения занятий».

148. площадь Морской Славы 1, Бизнес-центр.

149. Коломяжский пр. 17, к.2, ТК Сити Молл. «Эвакуационные выходы опечатаны и закрыты торговым оборудованием».

150. Комендантский проспект дом 21, корпус 3, литера А. Школа.

151. Новаторов 40, школа.