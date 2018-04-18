Расчёт на доверчивость. Как не дать себя одурачить лжекоммунальщикам

Председатель общественного совета по ЖКХ при мэре Воронежа Лариса Тулинова ответила на вопросы читателей «АиФ-Черноземье»

Не попадайте на удочку мошенников

Странные люди ходят по квартирам, предлагают сантехнические работы. Как-то подозрительно…

П. Ефименко, Воронеж

«Доверять нельзя ни в коем случае. С таким предложением могут прийти только представители управляющей компании, с которой у вас заключён договор, да и то лишь в случае, если вы делали заявку.

Уже многие жители попались на удочку мошенников, которые предлагают заменить сантехническое оборудование и берут за это баснословные деньги. В полиции — большое количество заявлений по этому поводу. Один из случаев произошёл в Придонском. Жители окружили мошенников, которые приехали на машине с саратовскими номерами, и вызвали полицию.

Будьте бдительны. Все работники УК, водоканала, «ТНС-энерго», теплосети, газовой службы предъявляют удостоверения. Поверять приборы учёта в квартире могут только организации, которые имеют аттестат аккредитации и договор с «РВК-Воронеж» — «Ресурс-контроль» и «Протэкт». Листовки от других компаний доверия не заслуживают. Если у вас поверит счётчик другая фирма, придётся дважды заплатить за одну и ту же работу».

Каким образом можно воздействовать на УК Ленинского района? Я неоднократно обращалась к ним с просьбой устранить протечку кровли над моей квартирой. Они починили кровлю, но так, что течь стало ещё сильнее.

Е. Волкова, Воронеж

«Сейчас это большая проблема — крыши разом потекли по всему городу. Такого напора снега не было давно. Кроме того, был приказ сбивать сосульки — рабочие ходили по кровле и повредили многие крыши.

Первое, что нужно сделать, — обратиться в УК для составления акта о залитии — этот документ очень важен. К заявлению нужно прикрепить фотографии. Если вы дружите с компьютером, зарегистрируйтесь на портале ГИС ЖКХ. Через личный кабинет вы сможете написать обращение в УК, а если потребуется, то и в Госжилинспекцию. Если компьютер вы не освоили, обратитесь через аварийно-диспетчерскую службу.

В обращении сделайте приписку: «Не получив ответа в течение суток, буду вынуждена обратиться в ГЖИ и суд». Уже в ближайшее время УК должна вам ответить, т. е. составить акт о залитии, а в течение суток — устранить протечку (приложение № 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170).

Если ответа нет, пишите в ГЖИ. Если ничего не сделано, обращайтесь в суд. Это можно сделать через общественную организацию «Лига потребителей». Я думаю, УК обяжут устранить протечку и сделать ремонт».

Под чем расписываетесь?

Недавно в квартиру пришла девушка и попросила расписаться, сказав, что это поможет ускорить капремонт. Я расписалась, а после появились сомнения.

Т. Клопикова, Воронеж

«Такое происходит всё чаще. Например, приходят и говорят: «Вы газом пользуетесь? Распишитесь». При этом не просят показать договор на обслуживание газового оборудования. Или так же, как в вашем случае, — предлагают «ускорить капремонт».

Чтобы досрочно сделать капремонт, нужно провести в доме общее собрание, принять решение, обратиться в департамент ЖКХ и энергетики, предоставив протокол, фотоматериалы, акты о том, что какой-то вид работ нужно выполнить досрочно.

Так что просто расписаться — недостаточно. Это, опять же, аферисты. Они ведь просят ещё и паспортные данные указать. Это позволяет многое узнать о человеке — например, какой собственностью он владеет».

Мне 95 лет. Я живу одна, но со мной прописан внук, переехавший из Донецка . Как мне освободиться от платы за капремонт?

Т. Котова, Верхний Мамон

«Льготами по капремонту пользуются только одиноко проживающие люди. Если в квартире зарегистрирован внук, на вас эти льготы не распространяются. К сожалению, таково законодательство».