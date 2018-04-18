Убийца звукорежиссера ростовского городского выпускного осужден на 9,5 лет

Убийца звукорежиссера ростовского городского выпускного Николая Цацака осужден на 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима . Областной суд в Ростове-на-Дону оставил приговор первой инстанции без изменения.

Напомним, трагедия произошла около 22:30 25 июня у проспекта Стачки. У подсудимого были личные неприязненные отношения с потерпевшим. В день преступления, согласно выводам Следственного комитета , подозреваемый встретил Николая Цацака, когда тот шел с автостоянки через двор школы №31 после репетиции общегородского выпускного бала. Заметив лежащий неподалеку кусок асфальта, он догнал свою жертву и начал бить им и кулаками по голове. Звукорежиссер упал, ударился об асфальт, смерть наступила на месте от нанесенной ему тупой травмы головы. Злоумышленник не взял ничего ценного у жертвы. После инцидента он скрылся из города, его нашли в течение нескольких дней. Им оказался уроженец города Херсон , 55-летний житель Ростова.

Напомним, планировалось, что на следующий вечер Николай Цацак будет озвучивать общегородской выпускной, его жена Евгения — вести мероприятие на одной из площадок, а их сын-выпускник — петь на сцене.