UC Rusal обратился в Минпромторг с предложением по развитию алюминиевой отрасли

«Rusal в Минпромторг обращался с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли», — сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу» ). В частности, речь шла о создании переработки первичного алюминия в Красноярске , в Хакасии и в Волгограде , уточнил министр.

«Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости. 80% сегодня экспортируется первичного алюминия», — подчеркнул Мантуров.

UC Rusal и другие семь связанных с Олегом Дерипаской компаний включены в санкционный список минфина США . После попадания в черный список (SDN-лист) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. Американцам запрещаются любые деловые отношения с UC Rusal, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах компании.