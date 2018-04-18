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UC Rusal обратился в Минпромторг с предложением по развитию алюминиевой отрасли
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UC Rusal обратился в Минпромторг с предложением по развитию алюминиевой отрасли 

Ведомости 2 часа назад
UC Rusal обращался в Минпромторг с предложением по развитию алюминиевой отрасли в стране, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Rusal в Минпромторг обращался с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли», — сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»). В частности, речь шла о создании переработки первичного алюминия в Красноярске, в Хакасии и в Волгограде, уточнил министр.
«Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости. 80% сегодня экспортируется первичного алюминия», — подчеркнул Мантуров.
UC Rusal и другие семь связанных с Олегом Дерипаской компаний включены в санкционный список минфина США. После попадания в черный список (SDN-лист) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. Американцам запрещаются любые деловые отношения с UC Rusal, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах компании.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля на встрече с членами правительства и бюро правления РСПП подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям. По словам премьера, одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.
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