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Новая американская ракета-носитель получила имя
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Новая американская ракета-носитель получила имя 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Конкуренция среди американских ракетостроителей с каждым годом растет. Ранее стало известно, что американская аэрокосмическая и оборонная компания Orbital ATK запустила проект под условным обозначением Next Generation Launch. Речь идет о трехступенчатой среднетяжелой ракете-носителе. И сейчас она получил имя — Omega. Об этом представители компании заявили на научной конференции 34th Space Symposium. Детально с ее материалами нас знакомит Space.com.
Компания Orbital ATK объявила о том, что первый старт ракеты-носителя хотят провести в 2021-м. Ракета будет сертифицирована для выполнения миссий в 2022 году. Полеты тяжелой конфигурации стартуют в 2024-м. Исходя из слов заместителя генерального директора подразделения ракетоносителей Orbital ATK Майка Пинкстона (Mike Pinkston), в самой компании «Омегу» видят надежной общеамериканской системой запусков.
Ранее уже заявили, что цель создания ракеты-носителя — запуск разной полезной нагрузки как в интересах американского Минобороны, так и в рамках научных и коммерческих миссий. Предполагается, что ракета сможет выводить полезную нагрузку, которая слишком велика для того, чтобы быть выведенной с помощью таких ракет-носителей, как Pegasus, Minotaur или Antares. Эксперты связывают значимость проекта с ростом напряженности во взаимоотношениях России и США. Дело в том, что американская национальная безопасность частично стала заложником российских технологий, а именно — используемой на первой ступени ракеты Atlas V отечественного жидкостного ракетного двигателя РД-180.
Omega / ©Orbital ATK  Кроме названия ракеты, Orbital ATK также объявила о том, что для верхней ступени Omega выбран двигатель RL-10C Aerojet Rocketdyne. По данным SpaceNews, компания рассматривала двигатель BE-3, построенный Blue Origin для своей собственной системы New Shepard. Известно, что ракета будет использовать боковые твердотопливные ускорители. Наземные тесты силовой установки «Омеги», согласно планам, завершат в 2019 году.
Для тех, кто интересуется данной тематикой, издание Naked Science подготовило обзорный материал, посвященный лидерам ракетно-космической индустрии. Вы сможете ознакомиться с тем, как американские, европейские и российские разработчики намерены снизить стоимость ракетно-космических запусков.
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