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Мастер-классы по реставрации пройдут в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия
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Мастер-классы по реставрации пройдут в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).
«В субботу, 21 апреля состоится День открытых дверей в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, в политехническом техникуме №2 и в образовательном комплексе градостроительства «Столица». Для всех желающих будут проведены мастер-классы по реставрационному делу. Студенты, не только поделятся своими умениями, но расскажут абитуриентам о том, как они видят процесс обучения», — говорится в сообщении.
В колледже «26 КАДР» пройдут мастер-классы по выполнению работы в технике маркетри, реставрации старинной мебели, резьбе по камню, иконописи. Образовательный комплекс градостроительства «Столица подготовил мастер-классы по золочению и реставрации лепного архитектурного декора, а также выполнению декоративного покрытия. Политехнический техникум №2 проведет занятия по реставрации масляной и темперной живописи, по декоративно-прикладному искусству и витражу.
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