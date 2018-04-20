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Синоптики прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление в Москве в субботу
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Синоптики прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление в Москве в субботу 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Атмосферное давление в столице в субботу опустится до 731 мм ртутного столба, что близко к рекордным значениям. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Атмосферное давление в Москве и области продолжает падать. 21 апреля Московский регион окажется вблизи центра циклона. И если 20 апреля атмосферное давление в столице соответствует привычным значениям и составляет 748 мм ртутного столба, то уже завтра давление начнет стремительно падать и к середине дня составит 731 мм ртутного столба. Возможно, будет установлен очередной рекорд минимума атмосферного давления», — говорится в сообщении.
Синоптики предупредили, что такие резкие перепады давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется заранее позаботиться о себе и держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом.
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