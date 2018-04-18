Ещё
Оренбургские депутаты приняли поправки закон о тишине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Оренбургские депутаты приняли поправки закон о тишине 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Поправки в закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области были приняты на очередном заседании Законодательного собрания области в среду, 18 апреля.
Сегодня законопроект проходил второе чтение. Он был внесен в аппарат ЗС еще в сентябре прошлого года.
«Проект закона был разработан в связи с поступающими в Законодательное собрание Оренбургской области и органы исполнительной власти многочисленными обращениями граждан о фактах нарушения тишины и покоя», — отмечается в пояснительной записке.
Согласно тексту документа, оренбургские парламентарии изменили пункт закона, запрещающего играть на музыкальных инструментах. Помимо пения, танцев и свиста, теперь запрещается также кричать или «совершать иные подобные действия, сопровождающиеся громкими звуками».
В дневное время в многоквартирных домах запрещается производить работы, «сопряженные с шумом», в выходной день (воскресенье или праздничный), если следующий день будет рабочим. В рабочие дни проводить подобные работы можно с девяти часов утра до девяти часов вечера. Кроме того запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».
Также нововведением является то, что с 13:00 до 15:00, в так называемый «час тишины», не допускается нарушение тишины и покоя жителей, как в будни, так и в выходные дни.
ProOren: последние новости
Оренбуржцы могут поклониться Влахернской иконе Богородицы На мосту через реку Илек организовали лодочную переправу За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»169
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника57
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение