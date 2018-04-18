Оренбургские депутаты приняли поправки закон о тишине

Поправки в закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области были приняты на очередном заседании Законодательного собрания области в среду, 18 апреля.

Сегодня законопроект проходил второе чтение. Он был внесен в аппарат ЗС еще в сентябре прошлого года.

«Проект закона был разработан в связи с поступающими в Законодательное собрание Оренбургской области и органы исполнительной власти многочисленными обращениями граждан о фактах нарушения тишины и покоя», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, оренбургские парламентарии изменили пункт закона, запрещающего играть на музыкальных инструментах. Помимо пения, танцев и свиста, теперь запрещается также кричать или «совершать иные подобные действия, сопровождающиеся громкими звуками».

В дневное время в многоквартирных домах запрещается производить работы, «сопряженные с шумом», в выходной день (воскресенье или праздничный), если следующий день будет рабочим. В рабочие дни проводить подобные работы можно с девяти часов утра до девяти часов вечера. Кроме того запрещается использовать на большой громкости «звуковоспроизводящие устройства».

Также нововведением является то, что с 13:00 до 15:00, в так называемый «час тишины», не допускается нарушение тишины и покоя жителей, как в будни, так и в выходные дни.