Дома в удалённых селах, праздники и поддержка проектов. Нефтяники сотрудничают с Ямальским районом

Компания «Газпром нефть» , её дочернее общество «Газпромнефть-Ямал» и администрация Ямальского района подписали традиционное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год. В рамках соглашения компания направила средства на строительство жилых домов и развитие инженерной инфраструктуры в селе Новый Порт. При поддержке нефтяников уже построили 4 капитальных многоквартирных дома, возводят еще один трехэтажный дом.

«Важно, что предприятия топливно-энергетического комплекса активно поддерживают малообеспеченных и многодетных семей Ямальского района. «Газпромнефть-Ямал» вносит большой вклад в повышение уровня жизни нашего населения, сохранение традиционного уклада и быта коренных народов. Благодаря строительству жилья в Новом Порту нам удается решать один из важнейших вопросов переселения северян в комфортные условия для проживания. Уверен, в перспективе наше партнерство будет только укрепляться», — сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Документ также предусматривает финансирование проектов, которые реализует районное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал». Среди них — поддержка населения, ведущего кочевой образ жизни, одаренной и талантливой молодежи Ямальского района и проведение мероприятий по сохранению культуры народов Севера.

В 2018 году на территории Ямальского района «Газпромнефть-Ямал» продолжит реализацию программы социальных инвестиций «Родные города» (http://rodnyegoroda.ru/). В удаленных селах Мыс Каменный и Новый Порт запланировано проведение спортивных, образовательных и культурных мероприятий. Здесь пройдут Дни оленевода и рыбака, фестиваль уличного стрит-арта «Стенограффия», реализуют проекты «Скоро в школу» и «Новогодняя сказка», турнир для школьников «Умножая таланты».

«Благополучие сел Мыс Каменный и Новый Порт во многом связано с Новопортовским месторождением. Укрепление партнерских отношений между компанией и Ямальским районом способствует повышению качества жизни ямальцев. Поэтому ежегодно мы заключаем с районом социально-экономическое соглашение, направленное на развитие удаленных ямальских сел, сохранение быта и культурных традиций тундрового населения», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин

Кроме того, компания окажет помощь в финансировании реставрации памятника «Сооружения „Мерзлотника“ в Новом Порту, — сообщает пресс-служба „Газпромнефть-Ямала“. Это самое крупное в мире хранилище в многолетних мерзлых породах, построенное вручную. Мерзлотник для хранения рыбы Новопортовский рыбзавод использует уже в течение 50 с лишним лет, за эти годы он не подвергался крупным перестройкам и реконструкциям.

»Улучшение качества жизни в регионах присутствия предприятия — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Соглашение с Ямальским районом является эффективным инструментом решения актуальных задач. «Газпромнефть-Ямал» планирует и дальше расширять свою производственную деятельность и в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» продолжит развитие территории», — сообщил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Валерий Миннибаев.