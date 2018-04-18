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Чайка сравнил «дело Скрипалей» и «дело Литвиненко»
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Чайка сравнил «дело Скрипалей» и «дело Литвиненко» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В обоих громких делах, связанных с отравлением россиян на территории Великобритании, по мнению гепрокурора Юрия Чайки, немало общего.
«Установление истины не является целью. Наши материалы не нужны западным коллегам, а виновные в обоих случаях были назначены заранее», — перечислил совпадающие пункты Юрий Чайка, отвечая на вопросы сенаторов в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.
Как в случае с Литвиненко, так и в деле Скрипалей, у организаторов провокаций против РФ не всё прошло гладко. «Обвинение в адрес Лугового было составлено грубо», — отметил Чайка. Великобритания не предоставила российской стороне материалы дела, но судя по материалам, предоставленным англичанами своим коллегам из Германии, полоний появился в Лондоне до приезда Лугового и Ковтуна, которых Великобритания обвиняет в отравлении Литвиненко. Согласно этим данным, больше всего полония содержалось в офисе Березовского. «Нет сомнений, что Борис Березовский действовал под контролем специалистов из Великобритании и вместе с ними. Они не могли допустить, чтобы носитель важной информации выехал за пределы Англии», — поделился выводами с сенаторами Главный прокурор РФ.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в Великобритании в 2006 году. Британская сторона обвинила в смерти Литвиненко Андрея Лугового (с 2016 года исполняет полномочия депутата Госдумы) и Дмитрия Ковтуна. Беглый олигарх Борис Березовский скончался в Лондоне при невыясненных обстоятельствах в 2015 году.
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