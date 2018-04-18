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Новый критерий ввели в рейтинг местных властей Подмосковья в 2018 году
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Новый критерий ввели в рейтинг местных властей Подмосковья в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В 2018 году в рейтинге-50, в рамках которого оценивается эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона, появился новый критерий, отражающий прирост малых предприятий, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.
В рейтинге содержатся 50 целевых показателей, распределенные по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).
«В рейтинге у нас всегда был показатель «Прирост субъектов малого и среднего предпринимательства». Но вышел новый указ президента об оценке эффективности деятельности органов государственной власти. Там есть такой показатель — «Количество работающих на малых предприятиях к численности населения». Поэтому в этом году у нас вводится новый показатель, который отражает прирост малых предприятий с учетом численности и занятости населения муниципального образования», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье».
Она отметила, что рейтинг составляется уже в четвертый раз. Ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям.
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