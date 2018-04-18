Митинговавшие рабочие качканарского «Металлиста» получат деньги

По данным прокуратуры Качканара ОАО «Металлист» больше половины задолженности перед своими работниками. Напомним, что предприятие задолжало 669 сотрудникам более 25 миллионов рублей с августа по октябрь 2017 года. Отчаявшись получить свои деньги, сотня рабочих вышли на улицы города.

По факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело, которое взяла под свой контроль прокуратура . В марте 2018 года прокуроры встретились с работниками и предприняли меры по погашению задолженности. Директору «Металлиста» было вынесено представление о погашении долгов.

В итоге удалось выдать зарплату в размере 19 миллионов рублей. Средства должны в течение нескольких дней поступить на счета рабочих. На прошлой неделей работникам было перечислено еще 3 миллиона. Ситуация с погашением задолженности по выплате заработной платы ОАО «Металлист» остается на контроле прокуратуры области вплоть до полного ее погашения.