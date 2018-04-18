Минпромторг может поддержать компании из санкционного списка с помощью централизованных закупок

«Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, как министерство может поддержать российские компании из санкционного списка США.