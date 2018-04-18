Минпромторг может поддержать компании из санкционного списка с помощью централизованных закупок 

Министерство промышленности и торговли может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, как министерство может поддержать российские компании из санкционного списка США.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».