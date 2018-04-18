Мнение жителей — в приоритете. Города и поселки Ямала скоро преобразятся

Заместитель губернатора ЯНАО , директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв принял участие в совете по вопросам развития местного самоуправления, которое сегодня, 18 апреля, по видеосвязи провел уральский полпред Игорь Холманских . На мероприятии обсудили реализацию проекта «Комфортная городская среда».

В выступлении Сергей Карасёв отметил, что на Ямале проект начали в прошлом году, тогда в нем было два пилотных города — Салехард Лабытнанги . С этого года в проекте принимают участие все муниципалитеты численностью более тысячи человек — таких в округе 36, в том числе 8 городов с населением более 20 тыс. человек. Во всех 36 муниципальных образованиях приняли необходимую нормативную базу, создали общественные комиссии, утвердили порядок по отбору объектов и подрядчиков, программы благоустройства и подготовили документы о выделении финансирования.

По словам Сергея Карасёва, для сбора мнений граждан на всех сайтах органов местного самоуправления сделали специальные разделы, посвященные благоустройству населенных пунктов. Кроме того, на региональном уровне создали портал «Живём на Севере», на котором размещены две платформы — «Решай» и «Предлагай». Это дает возможность ямальцам выдвигать свои инициативы и голосовать по предложенным проектам и мероприятиям. Для учета мнений граждан и привлечения их к выбору объектов благоустройства в прошлом году и начале этого на Ямале использовали различные формы общения с жителями — общественные слушания, обсуждения, форумы, анкетирования, опросы, семинары, игры и конкурсы для детей и студентов и другие — всего 1045 различных мероприятий. По результатам этих широких общественных обсуждений в каждом муниципалитете утвердили пятилетние программы благоустройства. Само рейтинговое голосование по объектам проходило в два этапа: сначала на платформе «Живём на Севере» и 18 марта параллельно с выборами президента. Так, жители 8 городов с населением более 20 тыс. человек выбрали те объекты благоустройства, которые будут реализованы в этом году. Для 46 победивших проектов уже активно осуществляют отбор подрядчиков. В 28 поселениях численностью более тысячи человек голосовали за предполагаемые объекты благоустройства, которые реализуют в следующем году. Уже сейчас начнут разработку дизайна, проектно-сметной документации, проведение экспертизы, подготовку площадок для будущих объектов.

Сергей Карасёв подчеркнул, что опросы и голосование за социально значимые решения прошли во всех муниципалитетах Ямала, независимо от их численности. В малых населенных пунктах люди голосовали за наименование улиц и площадей, места размещения будущих социальных объектов, их цветовую гамму и наименование, за проведение различных мероприятий и праздников. Поэтому мнение населения представители власти услышали во всех населенных пунктах округа без исключения.