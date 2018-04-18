Народные избранники для битья. Кто нападает на муниципальных депутатов

Муниципальные депутаты постепенно лишаются не только полномочий, но и гарантий собственной безопасности.

Случаи нападений на независимых членов местных органов власти участились: избранные народные представители в буквальном смысле получают по голове за свою активность. Полиция найти исполнителей и заказчиков преступлений не в состоянии. В том, почему так происходит, разбирался «Собеседник»

Не в кино попали

Беспартийный глава совета депутатов московского района Куркино Илья Светиков вечером заехал в подземный паркинг своего дома. Там его уже ждали трое человек в масках и черных комбинезонах. Светикова сбили с ног, нанесли несколько ударов и ретировались. Стояла задача не покалечить, а напугать.

Инцидентом занялись следователи. Прошло больше месяца, но нападавшие до сих пор проходят в статусе «неизвестных».

— Пока их не нашли. Но по имеющейся неофициально информации, круг лиц очерчен, — сообщил депутат «Собеседнику».

Он подозревает, что мог стать жертвой атаки владельцев управляющей компании, завышенные тарифы на теплоснабжение которой оспаривал.

Николаем Кузнецовым. Подобные дела без успеха расследуются и по году. Как в случае с избитым в подъезде подмосковным депутатом из Ступино

— Меня на скорой доставили в больницу с сотрясением и сразу сообщили в полицию о произошедшем. Но задержания по горячим следам, как в фильмах, не произошло. Первые пять дней полицейские ничего не делали, пока мои соратники не вышли на пикеты. Но было уже поздно: записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев в подъезде пропали. Полицейские даже не запросили биллинги телефонов, — рассказал Кузнецов «Собеседнику».

Цифра

22.327 муниципальных образований насчитывается в России . В тех из них, где численность населения превышает 100 человек, есть свои депутаты.

Сам пострадавший склонен связывать произошедшее с распространением им за неделю до нападения газеты с критикой главы района и местных застройщиков.

От рук представителей застройщиков полгода назад пострадала и депутат столичных Хамовников Александра Парушина. Она пыталась помешать уничтожению деревьев, но ее столкнули в траншею. Как результат — закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

— Полиция говорит, что я сама упала. Хотя есть видеозапись, доказывающая обратное. Со слишком могущественными застройщиками столкнулись. Еще я борюсь с рейдерскими захватами квартир, за это неоднократно обещали убить, — буднично описывает «Собеседнику» свою работу депутат.

«В бараний рог свернем»

«Я тебе сейчас в дыню дам один раз… Если захотим, и так тебя в бараний рог свернем!» — так, согласно аудиозаписи, опубликованной депутатом от «Яблока» Александром Коровайным из кубанского Ейска, с ним беседовал зам. главы района.

Коровайный для властей в крае — постоянная заноза. Со схожим давлением сталкиваются и оппозиционные муниципалы по всей стране.

В конце марта глава Барлакского сельсовета в Новосибирской области Виктор Агафонов обвинил депутата местной думы от «Единой России» в избиении. Единоросс якобы ударил его по лицу во время заседания, на котором обсуждали выделение участка под полигон для бытовых отходов. Итог — сломанный нос и заявление в полицию.

В московском совете депутатов округа Филевский Парк сошлись депутат от ПАРНАСа Вадим Коровин и единоросс Дмитрий Прохоров . По версии последнего, оппозиционер набросился на него с кулаками из-за разногласий в вопросе выбора председателя совета. Коровин утверждает иное: единоросс сам на него напал, после чего ножом перерезал кабель микрофона. Слова оппозиционера подтверждает видеозапись, а в пользу единоросса свидетельствует справка из медпункта об ушибе локтевого сустава.

Не обходят стороной скандалы с нападениями и Северную столицу. В ночь на 1 февраля в Петербурге в парадной трое неизвестных избили депутата муниципального образования Морские ворота Сергея Виниченко. Он услышал только фразу «Вам привет», после которой уже ничего не может вспомнить. Очнулся Виниченко в больнице с многочисленными травмами. Напавших на члена проекта «Объединенные демократы», естественно, пока не нашли.

Александра Парушина, Сергей Виниченко и Николай Кузнецов

Кто здесь власть?

Ни в одном из резонансных избиений «низовых» депутатов за последний год виновные не были наказаны. Оппозиционный глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев видит причину в собственном «приниженном» статусе.

— Это связано с тем уровнем местного самоуправления, который сейчас существует. Нас не рассматривают всерьез как власть. Вот даже начальники районных отделений полиции должны перед нами отчитываться раз в год, но они под разными предлогами нас игнорируют, — сказал Морев «Собеседнику».

Возглавляемый им совет депутатов в январе столкнулся с провокацией, когда пришли люди во главе с Максимом Сурайкиным и устроили потасовку.

Николай Кузнецов из Ступино обращает внимание, что по закону нападение на муниципального депутата не рассматривается как применение насилия в отношении представителя власти. В отличие даже от попыток робкого физического контакта с рядовыми сотрудниками МВД. Вот и избиение Кузнецова было квалифицировано всего лишь как причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Цитата

Развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем. Владимир Путин

Муниципальные депутаты нуждаются в лучшей защите, но она может повлечь за собой и негативные последствия, поделилась с «Собеседником» своими мыслями член совета столичного Тимирязевского округа Юлия Галямина

— Дополнительные бонусы привлекут людей нечистоплотных. За неприкосновенностью пойдут и бандюганы. Приравнять мундепов можно было бы к статусу журналистов. Ввести специальные статьи, по которым наказывать за насилие, если оно связано с исполнением депутатом своих обязанностей. Другое дело — как доказывать?

С правоприменением в России дело обстоит действительно не слишком хорошо. Пока избивать депутатов можно практически безнаказанно — привлечь нападавших у полиции не получается даже по «бытовым» статьям Уголовного кодекса.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.