Председателю СПК «Петряксинский» вручили Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса

Спасибо, коллеги, за труд! Эти слова не раз произносил руководитель СПК «Петряксинский» Рафек Гафарович Хасянов 23 марта во время отчетного собрания, ведь за всеми результатами, которых добились в хозяйстве, стоит каждодневный ответственный труд коллектива.

Отчетное собрание — важное событие в жизни каждого СПК: селяне узнают, как они сработали в прошлом году и какие задачи перед ними стоят в перспективе, к тому же от их решения зависит утверждение и исполнение каждого вопроса повестки дня.

В работе собрания также принимали участие начальник управления сельского хозяйства Пильнинского района П. Н. Лиганов и главный инженер управления сельского хозяйства района С. М. Якубов.

Всего в этот день предстояло рассмотреть 11 вопросов, из которых мы более подробно остановимся на отчетном докладе председателя СПК.

Рафек Гафарович начал с финансовых показателей кооператива. Так, выручка хозяйства за произведенную продукцию составила 56311 тыс. руб., плюс получено дотаций с бюджетов разных уровней в сумме 4271 тыс. руб.

Одним из основных видов деятельности кооператива является растениеводство. В 2017 году валовой сбор зерна составил 3938 т, при средней урожайности 23,8 ц/га. По сравнению с 2016 годом валовка зерна увеличилась на 900 т.

Почти все зерновые были обработаны гербицидами, частично инсектицидами, листовую подкормку озимых проводили самолетом.

Важный этап в уборочной кампании — это сортировка, сушка и хранение зерна на складах. В прошлом году во втором отделении был построен склад для семенного зерна, перекрыты крыши двух зерноскладов.

Фундамент урожая 2018 года был заложен осенью, на площади 540 га посеяли озимые и 2017 га вспахали зяби.

Задача на 2018 год — посеять зерновые на 1241 га, в том числе 100 га кукурузы, и для этой цели уже приобретены семена.

В планах на 100 га посеять люпин в чистом виде и в смеси на зерносенаж.

Были закуплены удобрения, ГСМ и средства защиты растений, а в мастерских начался ремонт прицепной техники.

Еще одна задача — построить в первом отделении зерносушильный очистительный комплекс, но здесь все будет зависеть от финансовой составляющей.

Что касается заготовки кормов, то в СПК заложили 3967 т сенажа, 2626 т силоса и 844 т сена.

Он отметил слаженную работу механизаторов, комбайнеров и водителей, назвав отличившихся на разных участках работ.

Важная роль в СПК отводится животноводству. Поголовье КРС здесь составляет 649 голов, из них 360 — дойное стадо. Валовое производство молока составило 1683 т, что больше на 126 т, чем в 2016 году, а надой на одну фуражную корову — 4675 кг.

Задача на 2018 год — добиться продуктивности каждой коровы до 5000 кг и это достижимый результат, т.к. в СПК сложился ответственный коллектив животноводов.

СПК «Петряксинский» старается поддерживать своих тружеников, постоянно оказывает помощь в проведении значимых мероприятий на селе, и она никогда не бывает напрасной, так как это объединяет петряксинцев.

Подводя итог 2017 года, видно, что несмотря на все трудности, возникающие в работе, коллектив СПК «Петряксинс-кий» с поставленными задачами справился и готов вновь ответственно работать в 2018 году.

П. Н. Лиганов поблагодарил коллектив СПК за внесенный вклад в достигнутые результаты района. Также он отметил, что надо использовать все имеющиеся резервы для того, чтобы оперативно провести предстоящую посевную, необходимо позаботиться о кормовой базе и вплотную заняться вопросом воспроизводства стада и увеличения продуктивности каждой коровы.

В этот день Петр Николаевич вручил председателю СПК Рафеку Гафаровичу награду — Почетную грамоту министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

Автор и фото Элеонора Тарлыкова.

Источник: «Сельская трибуна»