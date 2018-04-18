Небо, санкции, шантаж. Американским авиакомпаниям разрешили полгода летать над Россией

Разрешение на полет американских самолетов над территорией России будет действовать всего шесть месяцев. Министерство транспорта выдало новое разрешение на полеты всего за несколько часов до того, как в 23:59 по Гринвичу (02:59 по московскому времени) истек срок действия действующего до этого разрешения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США . Минтранс России также продлил разрешение на пролет всех грузовых рейсов из Азии в Европу до 20 апреля, пообещав согласовать и предложить авиакомпаниям альтернативный маршрут.

Начальник отдела пресс-службы и информации Минтранса Тимур Хикматов подтвердил Forbes , что новое разрешение выдано на условии сохранения действующей общей схемы эксплуатации таких полетов. Он опроверг предположение о том, что принятие решения откладывалось до последнего момента по политическим мотивам. «Чисто организационные моменты», — заявил он. Хикматов пояснил, что именно из-за этого Минтранс просил американских партнеров перенести встречу по поводу разрешения на авиаперелеты, которая была запланирована на эту неделю.

Дата новой встречи пока не определена. В Минтрансе ожидают реакции американцев на свое предложение. «Пока полеты продолжаются в прежнем режим в рамках существующих соглашений», — подчеркнул Хикматов.

В Госдепе США также заявили, что работают над согласованием даты переговоров с представителями Минтранса России, чтобы обсудить этот и другие вопросы, связанные с гражданской авиацией. «Наша цель остается прежней — предоставить как можно больше преимуществ для американских авиаперевозчиков», — заявил представитель ведомства.

Обеспокоенные подвешенным состоянием разрешения на авиаперелеты представители американских пассажирских и грузовых авиаперевозчиков обратились за помощью в Госдепартамент США, сообщила 16 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт . Она рассказала, что американские дипломаты в Москве вступили в контакт с российским правительством по этому вопросу, и признала, что американские авиакомпании начали подготовку к возможному изменению маршрутов авиаполетов из США в Восточную Азию.

Неделю назад, 13 апреля, в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». ​Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда отметил, что новый законопроект разработан как ответная мера на вызовы Вашингтона и американских должностных лиц, выраженные в введении санкций против России, ее граждан и юридических лиц. «В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — отметил Володин.

Документ предусматривает, в том числе, повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России. Чикагская конвенция о международных воздушных перевозках, подписанная в 1944 году, предусматривает, что международные пассажирские и грузовые рейсы могут осуществляться с использованием воздушного пространства третьих стран. При этом плата за предоставление права таких полетов не взимается. Допускаются только сборы за аэронавигационное обслуживание авиперелетов.

Географическое положение России на пересечении воздушных трасс между Европой и Азией и США и Азией, плюс огромные размеры страны делают полеты в российском воздушном пространстве оптимальным выбором для многих десятков авиакомпаний. Предоставляет услуги по аэронавигационному обслуживанию авиаперелетов «Госкорпорация по организации воздушного движения». Она получает значительную часть выручки от иностранных перевозчиков. Коме того, с середины 1970-х годов иностранные авиакомпании платят за полеты через территория России в Азию так называемые роялти (возмещение за использование коммерческих прав на эти маршруты российским авиакомпаниям). Эти деньги получает «Аэрофлот»

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