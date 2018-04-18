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Свердловчанам предложили провести глобальную «зачистку» Шарташа
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Свердловчанам предложили провести глобальную «зачистку» Шарташа 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
После того, как в Екатеринбурге выбрали директора для Шарташа, в лесопарке наконец-то станет чисто. Новый глава природной зоны пригласил уральцев на субботник, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Субботник в Шарташском лесопарке пройдет в рамках всероссийской акции «Зеленая весна». Директор лесопарка Артур Зиганшин рассказал на своей странице в «Facebook», что мероприятие по уборке состоится 28 апреля в 12 часов. Прийти на него могут все желающие: как отдельные горожане, так и различные предприятия. «Приглашаем органы государственной власти, компании и корпорации, частные предприятия, бизнес-объединения, общественные и экологические организации, средние и высшие образовательные учреждения, центры дополнительного образования детей, активистов, добровольцев, волонтеров, СМИ и всех неравнодушных горожан принять участие в субботнике, который пройдет 28 апреля 2018 г. в 12-00 на территории Шарташского лесопарка. Нам нужна Ваша помощь», — сообщил Зиганшин.
Отметим, до этого Артур Зиганшин, который совсем недавно занял пост директора Шарташа, отмечал, что лесопарк находится в неудовлетворительном состоянии. «На сегодняшний день состояние Шарташского лесопарка ужасающее. Неорганизованная дорожно-тропиночная сеть, ненадлежащее состояние парковок и прогулочных маршрутов. Острая нехватка элементов рекреационной инфраструктуры — детских и спортивных площадок, освещения и навигации, туалетов, элементарно нет скамеек и урн в необходимом количестве», — рассказал руководитель лесопарка.
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