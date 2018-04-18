Геофизик из Казахстана нашёл в своём колене кусок железа и подал в суд на НИИТО

Преподаватель геофизики из Алматы Ерлан Тайкулаков подал в суд на новосибирскую АНО «Клиника травмотологии ортопедии и нейрохирургии НИИТО» — бывший пациент требует компенсации от врачей, которые оставили в его колене фрагменты металлических инструментов.

Новосибирские хирурги из НИИТО проводили операцию на колене Ерлана в марте прошлого года. Тогда пациент приехал из Казахстана Новосибирск по рекомендации знакомого.

«Собрал все документы, приехал в Новосибирск меня практически на следующий день отправили на операцию. Поначалу всё было хорошо, я ничего не замечал. Спустя несколько месяцев я ощутил боль в колене, которое оперировали. Как выяснилось, врачи оставили кусочки металлические внутри из-за чего началось воспаление», — рассказал корреспонденту НГС Ерлан Тайкулаев.

По словам Тайкулаева, после обнаружения в колене металлических осколков он связался с НИИТО с просьбой вернуть деньги, потраченные на лечение.

«Они вернуть отказались. Предложили приехать на повторную операцию, но я отказался, доверия уже нет. Я попросил перевести деньги, чтобы поехать и исправить ошибку врачей в Турцию , но меня обозвали мошенником. После этого я подал иск в новосибирский Центральный районный суд, чтобы добиться справедливости. Сейчас не могу даже с детьми поиграть», — описывает ситуацию геофизик.

Согласно сайту Центрального районного суда города Новосибирска, иск Ерлана Тайкулаева против НИИТО был подан 12 августа прошлого года. На сегодняшний день производство приостановлено из-за проведения экспертиз.

В ответ на запрос корреспондента НГС в НИИТО пояснили, что решение о привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов АНО «Клиника НИИТО» будет принято на основании решения суда при установлении их вины в судебном порядке.

«На сегодняшний день в рамках судебного дела по иску Тайкулакова Ерлана к АНО «Клиника „НИИТО“ проводится судебная экспертиза, в рамках которой будет дан ответ о наличии врачебной ошибки при оказании медицинской помощи Тайкулакову Ерлану», — сообщили в НИИТО.

Весной прошлого года сибирячка отсудила беспрецедентно большую сумму у частной клиники, в которой лечили её мать, — после операции женщина стала инвалидом. Однако спустя полгода клиника так и не заплатила положенные по суду 7 млн рублей.