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Россия предлагает внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия
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Россия предлагает внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия 

ТАСС 2 часа назад
ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия предлагает внести изменения приложение к Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), где приводятся списки химикатов. Об этом заявила в среду российская делегация в ОЗХО, выступая на внеочередном заседании Исполнительного совета организации, посвященного инциденту Скрипаля.
"Генеральный директор ОЗХО должен подготовить и представить на рассмотрение Исполнительного совета организации проект решения, предусматривающий весенние изменений в приложение по спискам химикатов", — подчеркнули российские представители. Как пояснили в делегации, это необходимо «с учетом появления значительного числа научных публикаций за последние 20 лет по токсичным веществам, которые представляют угрозу целям конвенции».
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