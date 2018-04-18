Россия предлагает внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия

ГААГА , 18 апреля. / ТАСС /. Россия предлагает внести изменения приложение к Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), где приводятся списки химикатов. Об этом заявила в среду российская делегация в ОЗХО , выступая на внеочередном заседании Исполнительного совета организации, посвященного инциденту Скрипаля.

"Генеральный директор ОЗХО должен подготовить и представить на рассмотрение Исполнительного совета организации проект решения, предусматривающий весенние изменений в приложение по спискам химикатов", — подчеркнули российские представители. Как пояснили в делегации, это необходимо «с учетом появления значительного числа научных публикаций за последние 20 лет по токсичным веществам, которые представляют угрозу целям конвенции».