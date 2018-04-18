Около 100 тыс. пациентов ежегодно погибают при оказании медпомощи

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Около 100 тыс. россиян погибают ежегодно при оказании им медицинской помощи. Об этом сообщил на итоговой расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в марте 2018 года, здоровью каждого десятого пациента в странах с высоким уровнем дохода причиняется вред во время пребывания в больнице. Для стран с низким и средним уровнем дохода частота случаев составляет около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены. Треть случаев привела к смертельному исходу.

"Поскольку сегодня в целом в мире, по таким оценочным критериям, говорится о том, что порядка 420 человек в год погибают при оказании медицинской помощи, именно [это связано] c вопросом безопасности. Это оценочные критерии, если пересчитывать на численность населения, то в нашей стране эта цифра может составлять в пределах 90-100 тыс. человек", — сказал он.

Безопасность пациентов является крайне важным фактором для здравоохранения любой страны, добавил Мурашко. «Конкуренция систем здравоохранения настолько высока, что фактически это стало и политическим фактором для многих стран», — уточнил Мурашко.