Кусты сирени высадили ветераны в Пскове на Сиреневом бульваре

Ветераны 8-ого микрорайона, проживающие на Сиреневом бульваре в Пскове , провели символическую акцию, приуроченную сразу к двум датам — празднованию Дня Победы и 40-летию появления микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Мы долго думали, каким добрым делом нам, ветеранам микрорайона, отметить приближающийся праздник Великой Победы. И само название улицы где мы живем, Сиреневый бульвар, подсказало идею», — рассказывает председатель Совета ветеранов по микрорайону №8 Антонина Васильева.

Ветераны сами подготовили 40 саженцев сиреневых кустов — ровно столько, сколько исполняется лет микрорайону. «И, кроме того, сирень является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно букетами сирени встречали победителей в далеком мае 45-ого», — поясняет Антонина Васильева и добавляет, что посадить саженец Победы — это значить чтить память погибших воинов, воспитывать чувство патриотизма и ответственности у подрастающего поколения.

Высадить кусты сирени было решено также в символическом месте — Аллее ветеранов, одном из любимых мест для отдыха жителей Запсковья.