Россия — змея, у которой нет яда

В последние недели воздух то и дело наполняется политической пылью, которую поднимает Россия , и которая опускается на нее саму: обстрел Сирии , который мог закончиться американо-российским обменом ударами, химическая атака в Великобритании , выдворение российских дипломатов из трех десятков стран, новые санкции. Что будет дальше? Какова истинная цель Москвы Польша хочет, чтобы ее считали экспертом по российской тематике, однако, судя по всему, наши оценки в большинстве случаев неверны.

Пустая казна

Чаще всего в Польше можно услышать тезис, что Путин занимается восстановлением российской империи, однако, кажется, что это не так. Российский президент не стремится установить свое господство над странами бывшего восточного блока, его не интересует экспансия и даже расширение сферы российских влияний за пределы ее ныне существующих границ. Рассказы о завоеваниях, политическом и экономическом доминировании, «русском мире» как альтернативе западной цивилизации или о мифической «победе» над Западом — лишь дымовая завеса, ведь все это лежит за пределами возможностей Москвы.

Абхазии, Армении и Разрыв в уровне цивилизационного, экономического и военного развития между Россией и Западом или Китаем настолько велик, что добиться перечисленных выше целей россияне не смогут. У России нет на это денег. Та сфера влияния, которой она обладает сейчас, не приносит ей практически никакой экономической выгоды. Наоборот, Москве приходится тратить много денег на то, чтобы ее содержать. Каждое государство или квазигосударство, которое оказалось в этой сфере, пьет соки из российского бюджета. Это касается не только Чечни Южной Осетии , ДНР и ЛНР, но также Белоруссии Киргизии , не говоря уже о Крыме . Конечно, политические соображения могут требовать вложения денег в сферу влияния, но важно эти деньги иметь. Россия, между тем, практически исчерпала свои возможности в этом плане.

Путин упустил шанс на модернизацию страны, не направил доходы от продажи углеводородов на создание современной экономики или хотя бы альтернативных источников пополнения бюджета, которыми можно воспользоваться в случае падения спроса на нефть и газ. Москва не последовала примеру Объединенных Арабских Эмиратов , Катара или Саудовской Аравии , которые вкладывают излишки выручки от продажи сырья в другие отрасли экономики, например, в торговлю, сферу развлечений, образование или в развитие авиационного транспорта.

Стратегия запугивания

Путин ведет игру, которая не соответствует реальным возможностям России, используя при этом методы изощренного шантажа и эскалации напряженности. Он, однако, не заходит настолько далеко, чтобы спровоцировать военный ответ Запада или полный экономический бойкот, ведь ни того, ни другого, путинский режим, вероятнее всего, не выдержит.

Зачем Путин это делает? Москва, как и Пекин, стремится обрести стратегическое превосходство, но поскольку она обладает гораздо более скромными возможностями, ей приходится обращаться к средствам, которые позволят добиться цели с минимальными затратами. Западные страны, а точнее, их жители больше всего боятся дестабилизации, которая обернется падением уровня жизни (на фоне всего остального мира он выглядит сейчас очень высоким). Демонстрация российской военной силы, агрессивная риторика, дерзкие провокации разрушают ощущение безопасности, создают хаос, но одновременно не выглядят настолько угрожающими, чтобы демократические страны решили перейти к активной обороне. Это та «мутная вода», в которой предпочитает функционировать Россия. Она хочет вымотать западные страны до такой степени, что они ради собственного спокойствия согласятся пойти Москве на уступки, а потом на равных разделить сферы влияния в Европе. Важно также то, что агрессивная внешняя политика одновременно служит эффективным инструментом, который позволяет консолидировать российское общество вокруг власти.

Не стоит бояться России, ведь это шипящая змея, у которой нет достаточного количества яда, чтобы убить нас, не уничтожив саму себя. Удерживать ее на расстоянии не так сложно: достаточно укреплять вооруженные силы, сохранять единство и планомерно наказывать ее болезненными санкциями. Польше, однако, следует восстановить свой авторитет на международной арене, чтобы стать одним из столпов такой политики в отношении Кремля.