На Фрунзенском мосту начали надвижку пролетного строения между 4-ой и 2-ой опорами 

Строители Фрунзенского мостового перехода приступили к седьмому этапу надвижки пролетного строения. Журналисты 63.ru сняли процесс в режиме LIVE.
Общая длина пролетного строения — 69 м.
— Сейчас конструкцию надвигают на участке моста между четвертой и второй опорами. Пролетное строение двигается со скоростью 2 м в час. Эти работы мы ведем с 14 апреля, завершить их планируем к 19 апреля, — рассказал 63.ru представитель компании «Стройтрансгаз» — подрядчика строительства.
К этому моменту общая готовность Фрунзенского моста составляет 40%.
Строить Фрузенский мост начали осенью 2015 года. Проект оценивают почти в 12,3 миллиарда рублей. Он предусматривает строительство шестиполосного моста через реку Самару длиной 667 метров и железобетонного моста через озеро Банное длиной 79 метров. Последний уже готов. Осталось уложить покрытие проезжей части. Что касается моста через реку Самару, то рабочие смонтировали 6 из 8 опор и надвинули более 250 метров пролетного строения. В районе улиц Шоссейной и Фрунзе должны обустроить транспортные развязки. Изначально завершить работы собирались в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования, связанного в том числе с подготовкой к чемпионату мира по футболу, сроки пришлось перенести. Сначала — на 2019 год. Теперь власти говорят еще об одной отсрочке. — В 2020 году нам предстоит завершить строительство Фрунзенского моста, — сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.