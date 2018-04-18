На Фрунзенском мосту начали надвижку пролетного строения между 4-ой и 2-ой опорами

К этому моменту общая готовность Фрунзенского моста составляет 40%.

Строители Фрунзенского мостового перехода приступили к седьмому этапу надвижки пролетного строения. Журналисты 63.ru сняли процесс в режиме LIVE.

63.ru: последние новости

Ориентируемся по погоде: стало известно, когда отключат отопление в Самарской области

На реке Самаре у Кировского моста рыбак провалился под лёд

Грузовики в Самару во время ЧМ планируют пускать только по ночам