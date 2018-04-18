Угодившая под поезд жительница пензенского села получит от «РЖД» 300 тыс. 

В Пензенской области суд встал на сторону жительницы Тамалинского района, угодившей под поезд. Теперь ОАО «РЖД» обязано выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
По данным дела, 15 октября 2016 года на станции Тамала Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» из-за травмирования поездом сельчанка получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
«По результатам доследственной проверки, проведенной Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ, в связи с отсутствием признаков состава преступления в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом установлено, что причиной травмирования истицы послужила ее собственная неосторожность. Не смотря на это, суд исходил из того, что пострадавшая испытывала физические и нравственные страдания, а обязанность по возмещению причиненного истице вреда возложена судом на ОАО «РЖД», как владельца источника повышенной опасности независимо от его вины», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
При определении размера компенсации суд учел, что женщина стала инвалидом второй группы, что она переходила пути в неустановленном месте и проигнорировала предупреждающие сигналы машиниста.