Угодившая под поезд жительница пензенского села получит от «РЖД» 300 тыс.

Пензенской области суд встал на сторону жительницы Тамалинского района, угодившей под поезд. Теперь ОАО «РЖД» обязано выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

По данным дела, 15 октября 2016 года на станции Тамала Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» из-за травмирования поездом сельчанка получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«По результатам доследственной проверки, проведенной Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ , в связи с отсутствием признаков состава преступления в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом установлено, что причиной травмирования истицы послужила ее собственная неосторожность. Не смотря на это, суд исходил из того, что пострадавшая испытывала физические и нравственные страдания, а обязанность по возмещению причиненного истице вреда возложена судом на ОАО «РЖД», как владельца источника повышенной опасности независимо от его вины», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

При определении размера компенсации суд учел, что женщина стала инвалидом второй группы, что она переходила пути в неустановленном месте и проигнорировала предупреждающие сигналы машиниста.