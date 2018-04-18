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В Челябинске изменится генеральный план города
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В Челябинске изменится генеральный план города 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске началась разработка нового генерального плана города. Он будет учитывать интересы вновь строящихся и уже возведенных микрорайонов. Таким образом, проект застройки мегаполиса составят с учетом развития Челябинской агломерации, ее расширения за пределы существующего города в сторону Сосновского, Красноармейского и других районов.
«В начале мая мы начнем заслушивать первые концептуальные проработки победителя нашего конкурса. Мы хотим получить публичную прозрачность нашему будущему генеральному плану», — сообщил сегодня на пресс-конференции главный архитектор города Челябинска Николай Ющенко. Он пообещал, что общественность будет участвовать в создать столь значимого для города документа.
Новый генеральный план должен будет учитывать перспективы оснащения территорий необходимой инфраструктурой. Как сообщили участники пресс-конференции, которая была посвящена вопросам малоэтажного строительства, это на сегодня основной фактор сдерживания популярности загородной жизни. По мнению представителей риелторской отрасли, спрос есть, но качественных проектов недостаточно. Людей, которые хотят покупать или строить частные дома, останавливает отсутствие школ, детских садов, поликлиник, дорог и прочего для полноценной жизни «на земле» и при этом недалеко от большого города и места работы.
Напомним, в настоящее время челябинцы испытывают неудобства при выезде из микрорайонов «Белый хутор», «Вишневая горка», «Залесье» и других. К новым поселкам планируется построить дорогу, но она пройдет через садовые участки людей, которые выступают категорически против сноса своих домов и огородов. Жители «Вишнёвой горки» борются за постройку школы для своих детей.
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