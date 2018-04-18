Туск выступит свидетелем в польском суде по делу о смоленской катастрофе

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Туск, занимавший в момент катастрофы пост премьера Польши, является свидетелем по делу, которое суд начал рассматривать в марте 2016 года. Среди подсудимых — бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах), двое сотрудников канцелярии премьера и двое работников посольства Польши в Москве . Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.

"Да. Меня вызвали в качестве свидетеля. Нет никакой сенсации", — заявил Туск в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос, посетит ли он суд.

"Я имею обязанность как каждый гражданин", — добавил он.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.