Ещё
IOTA и DXC начали совместно улучшать производственные процессы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

IOTA и DXC начали совместно улучшать производственные процессы 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Фонд IOTA и DXC будут совместно улучшать автоматизацию контролируемых производственных процессов.
Фонд IOTA начал работу c DXC Technology в рамках совместного проекта по оптимизации контролируемых автоматизированных процессов. Об этом компании сообщили в своих официальных каналах в твиттере.
DXC Technology специализируется на внедрении инновационных технологий в деятельность крупных предприятий и государственных организаций. В результате сотрудничества с криптовалютным проектом с помощью IOTA планируется улучшить взаимодействие между автоматизированным оборудованием и создать надежный интернет вещей в производственной структуре организаций. Нововведение сможет улучшить непосредственное «общение» между устройствами и координирование их действий.
Ранее мы сообщали о том, что в Великом Новгороде начали использовать блокчейн в больнице.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
BitCryptoNews: последние новости
Дубай запускает криптовалютные активы, обеспеченные алмазами США дали разрешение китайской компании добывать криптовалюты в штате Вашингтон В ленинградской области началась промышленная добыча криптовалюты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»169
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника57
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение