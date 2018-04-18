IOTA и DXC начали совместно улучшать производственные процессы

Фонд IOTA и DXC будут совместно улучшать автоматизацию контролируемых производственных процессов.

Фонд IOTA начал работу c DXC Technology в рамках совместного проекта по оптимизации контролируемых автоматизированных процессов. Об этом компании сообщили в своих официальных каналах в твиттере.

DXC Technology специализируется на внедрении инновационных технологий в деятельность крупных предприятий и государственных организаций. В результате сотрудничества с криптовалютным проектом с помощью IOTA планируется улучшить взаимодействие между автоматизированным оборудованием и создать надежный интернет вещей в производственной структуре организаций. Нововведение сможет улучшить непосредственное «общение» между устройствами и координирование их действий.

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текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock