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Эксперты оценят готовность Коломны к приему малоподвижных граждан в преддверии ЧМ‑2018
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Эксперты оценят готовность Коломны к приему малоподвижных граждан в преддверии ЧМ‑2018 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Сотрудники министерства культуры Московской области организуют 21 апреля поездку в Коломну, на которой проверят готовность инфраструктуры города к приему инвалидов и других малоподвижных граждан в преддверии ЧМ-2018, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Министерство культуры Московской области в преддверии чемпионата мира по футболу организует 21 апреля поездку на ретро-поезде в Коломну для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Эксперты смогут дать оценку готовности инфраструктуры и уровня доступной среды города к приему маломобильных граждан и возможностей организации путешествий для инвалидов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подобная поездка станет второй — в сентябре прошлого года эксперты побывали в Сергиевом Посаде и оценили, насколько экскурсионные программы, пешеходные дорожки, объекты показа, гостиницы и рестораны города доступны для людей с ограниченными возможностями.
«Люди с ограниченными возможностями здоровья — такие же туристы, болельщики и зрители. Именно поэтому создание доступной среды на объектах культуры и туризма находятся в зоне особого внимания губернатора, министерства строительного комплекса, министерства ЖКХ, главного управления архитектуры и градостроительства, министерства культуры», — сказала министр культуры области Оксана Косарева.
Она заявила, что в 2018 году 19 муниципальных образований региона получат денежные средства в размере 17 миллионов рублей на создание доступной среды в 31 учреждении культуры.
По словам министра, основные виды расходов — приобретение и установка оборудования для слабослышащих и слабовидящих, а также визуальной, звуковой и тактильной информации, расширенных дверных проемов, оборудования входной группы и парковочных мест для инвалидов, противоскользящих покрытий; подъемных устройств и пандусов, оборудования санитарно-гигиенической комнаты, систем информирования инвалидов, специализированной мебели.
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