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Доступная среда в подмосковной Коломне получила высокую оценку экспертов
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Доступная среда в подмосковной Коломне получила высокую оценку экспертов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года эксперты проверили доступность объектов в подмосковной Коломне для болельщиков и гостей Мундиаля с ограниченными возможностями, в проверке приняли участие и инвалиды-колясочники, говорится в сообщении регионального Минкультуры.
Во время проверки эксперты проверили в Коломне железнодорожный вокзал, конькобежный центр «Коломна», музейную фабрику пастилы, историко-культурный музей-заповедник «Коломенский Кремль». При этом эксперты учитывали наличие пандусов, систему навигации, наличие указателей, напечатанную шрифтом Брайля и другие параметры. «Условия, созданные в Коломне для инвалидов, получили высокую оценку, сообщает Минкультуры Подмосковья.
Ранее аналогичная проверка доступности подмосковных туристических объектов была в Сергиевом Посаде. По словам министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой, чьи слова приводятся в сообщении, в 2018 году 19 муниципальных образований региона получат денежные средства на создание доступной среды. Общий размер средств из бюджетов всех уровней составит более 17 миллионов рублей. Средства будут потрачены на приобретение и установку оборудования для слабослышащих и слабовидящих, расширение дверных проемов, оборудование парковочных мест для инвалидов, противоскользящих покрытий, подъемных устройств и пандусов и специализированной мебели.
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