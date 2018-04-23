Доступная среда в подмосковной Коломне получила высокую оценку экспертов

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года эксперты проверили доступность объектов в подмосковной Коломне для болельщиков и гостей Мундиаля с ограниченными возможностями, в проверке приняли участие и инвалиды-колясочники, говорится в сообщении регионального Минкультуры

Во время проверки эксперты проверили в Коломне железнодорожный вокзал, конькобежный центр «Коломна», музейную фабрику пастилы, историко-культурный музей-заповедник «Коломенский Кремль». При этом эксперты учитывали наличие пандусов, систему навигации, наличие указателей, напечатанную шрифтом Брайля и другие параметры. «Условия, созданные в Коломне для инвалидов, получили высокую оценку, сообщает Минкультуры Подмосковья

Ранее аналогичная проверка доступности подмосковных туристических объектов была в Сергиевом Посаде. По словам министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой, чьи слова приводятся в сообщении, в 2018 году 19 муниципальных образований региона получат денежные средства на создание доступной среды. Общий размер средств из бюджетов всех уровней составит более 17 миллионов рублей. Средства будут потрачены на приобретение и установку оборудования для слабослышащих и слабовидящих, расширение дверных проемов, оборудование парковочных мест для инвалидов, противоскользящих покрытий, подъемных устройств и пандусов и специализированной мебели.