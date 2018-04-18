Квалифицированных наставников молодёжи предложили награждать знаком отличия

Врачи, учителя, инженеры, работники сельского хозяйства и производства могут быть награждены знаком отличия «Почётный наставник» молодёжи.

Соответствующее предложение в виде приказа об утверждении методических рекомендаций к знаку отличия, разработанное специалистами Минтруда , размещено на федеральном портале проектов нормативных актов.

В методических рекомендациях к инициативе отмечается, что знаком отличия могут быть награждены лучшие наставники молодёжи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, госслужащих, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства.

Указанные категории работников могут получить знак отличия за личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в помощи молодёжи при совершенствовании форм и методов работы.

Другим основанием для награждения может быть проведение наставниками действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

При определении срока деятельности в качестве наставника рекомендуется исходить из того, что он не может быть менее трёх лет.

Также в рекомендациях сказано, что в готовящемся положении о знаке отличия следует предусмотреть порядок учреждения знака отличия, требования к кандидатам на награждение, порядок рассмотрения документов о награждении, чёткий перечень документов, подтверждающих соответствие кандидата установленным критериям для награждения, а также срок рассмотрения указанных документов и порядок принятия решения о награждении или отказе в награждении.