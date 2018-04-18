«Я запрещаю девушке тратить деньги, чтобы накопить на квартиру»

Жители Московского региона рассказали РИАМО , ради чего они решили копить деньги, и чем им приходится жертвовать.

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«С 35 лет я начала копить себе на пенсию, потому что боюсь старости и безденежья. Когда-нибудь я стану немощной и не смогу себя обеспечивать. Не верю, что к тому времени пенсии от государства еще останутся.

Я получаю 58 тысяч рублей с вычетом налогов и откладываю ровно половину зарплаты. Каждый год перевожу накопленные деньги в евро или доллары, банкам не доверяю.

Друзья смеются надо мной, мол, до пенсии еще нужно дожить. Но если что, мои деньги не пропадут, сыну достанутся. Тем более, я в разводе и обеспечивать нас некому.

Подруга советует заняться личной жизнью вместо того, чтобы экономить, потому что я плохо одеваюсь и не особо слежу за собой. Но я считаю, что важнее кусок хлеба на старости лет, чем поиски мужей и минутные радости».

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Олег, 23 года, помощник юриста ( Москва ):

«Я начал копить деньги в 14 лет, потому что мечтал о собаке. В итоге купил автомобиль.

Как-то в гостях я увидел тибетского мастифа — и загорелся. Родители были не против завести собаку, но не могли выложить за нее 2-3 тысячи долларов. Тогда я решил накопить.

Сначала откладывал половину школьных денег, которые мне выдавали родители, а когда поступил в универ — 80% стипендии. На учебу я добирался пешком около часа, экономил на еде и часто был голодным. Тусовок с друзьями, где нужно было скидываться, тоже избегал.

Но в итоге мне повезло — перед скачком доллара в 2016 году я успел купить валюту и в 20 лет стал обладателем 175 тысяч рублей.

Но тут я понял, что перегорел — я больше не хотел собаку. Вместо этого я купил подержанную машину. Пару лет поживу в свое удовольствие, а потом начну копить на квартиру».

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Константин, 31 год, техник (Москва):

«В детстве я мечтал стать космонавтом, но не срослось — у меня слабый вестибулярный аппарат. Но шанс еще есть — космический туризм! Правда, с моей зарплатой в 70 тысяч рублей особо не разгуляешься. За полет нужно выложить не меньше 250 тысяч долларов. Уже 2,5 года я откладываю по 30 тысяч рублей в месяц. Может, к старости и накоплю…

Экономлю на путешествиях. Жену с ребенка не обделяю, они ездят в отпуск без меня и уже привыкли. От авто тоже отказался, потому что на бензин и техобслуживание постоянно нужны деньги.

Давно не покупал себе хорошую одежду и обувь, но от этого не страдаю. Меня такая жизнь устраивает. Вместо ресторанов и развлечений выручает дворовая спортплощадка».

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Екатерина, 34 года, домохозяйка (Москва):

«Обожаю дорогую ювелирку, но муж денег на украшения не дает: говорит, что он не арабский шейх, чтобы вливать такие деньжищи в украшения.

Я решила с ним не спорить, а просто беру из семейного бюджета и откладываю. Чтобы муж не догадался, покупаю продукты по акциям, с истекающим сроком годности.

Мне удается отложить 10-15 тысяч рублей в месяц и за год-два накопить себе на очередное украшение.

Последняя моя покупка — серьги Tiffany Soleste за 200 тысяч рублей. Муж ничего не понимает и думает, что это бижутерия».

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«У меня есть девушка, мы встречаемся уже 5 лет, и нам давно пора жить вместе. Но на съемную квартиру все время не хватает — ведь кроме арендной платы за месяц нужно внести залог, а потом еще месяц на что-то жить. При этом зарплата у нас всего 20 тысяч. Крутимся сами, родители нам не помогают.

Поэтому я решил ужаться и накопить на съем. Все свою зарплату мы откладываем на жилье, оставляем по 5 тысяч на собственные расходы. Это продолжается уже несколько месяцев.

Моя девушка рано начала работать, ни разу не была за границей, ей все время приходилось экономить, поэтому иногда она срывается. Все, что накопила за несколько месяцев, спускает на брендовую сумку или платье. Меня это бесит, я ведь тоже во всем себя ограничиваю ради нашего будущего.

Мне постоянно приходится следить за ней и не давать тратить деньги. Стараюсь не ругаться и объясняю, что мы можем купить себе все, что хочется, но тогда никакой совместной жизни.

Я настоял на том, чтобы снимать деньги с карты и складывать в кубышку, которую забрал себе, чтобы не было соблазна потратить.

Она расстраивается, потом успокаивается до следующей зарплаты, и так каждый месяц. Надеюсь, скоро мы наконец-то снимем квартиру».

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«Я давно мечтала о татуировке и несколько месяцев копила стипендию. Татуировку хотела большую, на половину тела, поэтому сумма нужна была приличная. У родителей просить денег не стала, они бы все равно не разрешили. Проще было набить тату, а потом поставить перед фактом.

Мастера нашла «ВКонтакте» и отправила ему фото рисунка. Он перевел мне на тело эскиз и сразу стал набивать, даже не дал посмотреть в зеркало, как рисунок лег. Результат получился ужасным: татуировка была перекошена, нанесена неровно. Мастер предложил исправить все бесплатно, но линии стали толще, а татуировка так и осталась кривой.

В панике я стала искать другого мастера, чтобы исправить это уродство. Кто-то вообще отказался, в одном салоне мне назвали сумму 7000 рублей. Для меня это огромные деньги. Маме я рассказывать побоялась и решила попросить денег у папы, но он сказал, что за свои поступки нужно платить самостоятельно, и пообещал не сдавать меня. Теперь мне приходится отказывать себе во всем, чтобы накопить нужную сумму.

Хотела найти подработку, но на первом курсе это нереально. Обидно, что скоро лето, и вместо того, чтобы оголять свою татуировку, придется ее скрывать».

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«Я — эконом по жизни. Меня даже называют «экономист». Я все время на что-то коплю.

Когда я решил построить на своем дачном участке дом с камином, решил не тратиться на строителей и все сделал сам. Проконсультировался со специалистами, подготовил смету и начал копить.

Конечно, я не сидел на хлебе и воде, но ограничивал себя — питался в основном консервами и яйцами. Правда, из-за чрезмерного употребления яиц у меня началась аллергия. Чтобы притупить чувство голода, пил много воды, и это помогло. Заодно привел себя в форму. Отрывался только на корпоративах.

Сложнее всего было бороться с женой, которая не хотела экономить. Она устроила мне скандал, потому что я запретил ей ездить на автомобиле — бензин ведь денег стоит. Вообще-то ходить пешком полезно — лишний жир уйдет. Я вот хожу 45 минут до работы каждый день — совершенно бесплатно.

Еще мы отказались от походов в кино, по магазинам и отпуска.

Когда поднакопил достаточно, начал строительство. За четыре месяца управился. Правда, площадь пришлось сократить — хватило всего на одну комнату и кухню.

Евроремонт в квартире тоже буду делать сам, потому что бригады ремонтников дерут деньги, а за ними еще и следить надо».

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