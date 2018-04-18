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Топилин прокомментировал увеличение в России задолженности по зарплате
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Топилин прокомментировал увеличение в России задолженности по зарплате 

Газета.Ru 2 часа назад
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что увеличение задолженности по заработной плате в России в прошлом месяце является фоновым. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Уровни долгов по заработной плате, если сравнивать с прошлым годом, — мы имеем тенденцию снижения. Хотя за прошлый месяц чуть-чуть произошло увеличение задолженности на 65 млн руб, но это такое фоновое изменение, я считаю. Если брать в сопоставлении с прошлым годом, у нас серьезное снижение задолженности", — сказал Топилин.
Он также подчеркнул, что ведется «жесткая работа» с предприятиями, у которых есть долги по зарплате.
Ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 65 млн руб. (2,3%) и на 1 апреля составила 2,86 млрд руб.
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