Наблюдатели Общественной палаты Москвы на выборах получат официальный статус

Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мы можем говорить о том, что при принятии этого закона наблюдатели общественной палаты получат официальный статус, они становятся наблюдателями именно от Общественной палаты города Москвы », — сказал А. Шапошников.

Он также отметил высокую эффективность работы наблюдателей от Общественной палаты Москвы на прошедших президентских выборах. «Сколько политических партий на выборах президента смогли закрыть участки своими наблюдателями?

Ни один из кандидатов в президенты во время голосования даже в сумме не смог перекрыть все участковые избирательные комиссии. И только корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы своей работой доказал, что может закрыть 100% участковых избирательных комиссий и вести беспристрастное наблюдение за процедурой выборов. Чем они отличаются от наблюдателей, от кандидатов? Все мы понимаем, что независимо от того, какой кандидат, его наблюдатель в первую очередь будет отставить интересы своего кандидата, а наблюдатель от общественной палаты в первую очередь отстаивает интересы наблюдателей, интересы закона. Я вас призываю поддержать этот законопроект.

Москва в очередной раз пользуется правом опережающего правового регулирования.

Голосую за этот законопроект», — подчеркнул А. Шапошников.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект, который внес мэр Москвы Сергей Собянин , о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00. Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы. Такую инициативу предлагал также Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве на своем заседании по подведению промежуточных итогов своей работы.

В ходе выборов президента РФ впервые в Москве был создан корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы. Это стало возможным благодаря тому, что были приняты изменения в федеральный закон о выборах президента РФ.