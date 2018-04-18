Новые прикамские городские округа начнут жить с чистого листа

Об укрупнении территорий в Прикамье заговорили осенью прошлого года, однако отправной точкой масштабного процесса слияния муниципалитетов все-таки стоит назвать встречу глав регионов с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на сочинском инвестфоруме. Тогда губернатор Пермского края Максим Решетников отметил преимущества одноуровневой системы местного самоуправления, существовавшей в стране до 2003 года, а в качестве недостатка двухуровневой системы управления «городское поселение — муниципальный район» выделил неоправданно высокие расходы на содержание чиновничьего аппарата в бедных сельских поселениях.

«Сейчас на уровне поселений расходы на управление в муниципалитетах превышают 50 процентов и доходят до 80 процентов. Мы кормим чиновников, которые реально вопросы населения не решают», — подчеркнул Максим Решетников.

В Прикамье, например, в Усьвинском сельском поселении (собственные доходы 2,7 млн рублей, расходы на содержание администрации — 1,7 млн) и Шахтинском сельском поселении (соответственно 4,8 млн и 3 млн) этот показатель достигает 62 процентов.

Одна дверь и один кошелек

Эксперты согласились с тем, что преобразование муниципальных районов в городские округа позволит устранить дублирование полномочий и повысить эффективность управления, сократить расходы на содержание аппарата и увеличить доходную часть бюджета.

«Это нерационально, когда в одном здании размещаются администрации муниципального района и городского поселения, дублируя полномочия друг друга. При этом сельским поселениям катастрофически не хватает специалистов, которые сосредоточены в администрациях района и городского поселения, не хватает налогооблагаемой базы, и нет возможности ее увеличить. Как результат, территории сидят на дотациях. Ситуацию можно изменить, если присоединить их к сильному игроку», — пояснил Александр Русанов , исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края. Он отметил, что у жителей сельских поселений появится шанс на более достойный уровень жизни, у объединенных территорий вырастет инвестиционный потенциал и откроются возможности привлекать больше средств из вышестоящих бюджетов.

Этой же точки зрения придерживается зампред земского собрания Гремячинского района Евгений Сивцев: «В двух словах, главное — это одна дверь и один кошелек. Власти района и города часто не могли найти общее понимание, затраты времени на решение проблем бывали таковы, что в момент нахождения общего знаменателя вопрос уже терял актуальность. Объединение позволит упростить процесс принятия управленческих решений, даст больше маневра для эффективного использования бюджетных средств, планирования и вхождения в муниципальные и федеральные программы».

Три этапа преобразования

Гремячинске, Кизеле, Горнозаводске и В текущем году объединительные процессы должны завершиться в Краснокамске , Чайковском, Соликамске Оханске . Окончательно этот список был сформирован в конце марта — начале апреля. Слияние предполагает создание городских округов, в которые войдут сельские поселения из муниципальных районов.

Краснокамск, Чайковский и Соликамск отличаются наличием сильных групп влияния, причем в первых двух территориях они не стеснялись входить в открытые конфликты с краевыми властями. В Перми по этому поводу шутили, что каждому губернатору суждено отправить в отставку мэра Чайковского. Гремячинск, Кизел и Горнозаводск — непростые территории на северо-западе региона, часть из которых давно входит в разряд депрессивных. В компании с ними должен был принять участие в объединительных процессах Чусовой , но для него камнем преткновения стал статус моногорода — ТОСЭР. Велись консультации по преобразованию Кунгура . Считалось, что модератором выступит экс-глава города, ныне — министр терразвития Прикамья Роман Кокшаров , однако процесс забуксовал и был отложен.

Алгоритм преобразования территорий включает в себя три этапа. На первом дума городского поселения выдвигает инициативу о преобразовании в городской округ, которая должна быть поддержана местным земским собранием и после этого утверждена краевым заксобранием. На втором этапе советы депутатов сельских поселений, дума вновь созданного городского поселения и земское собрание муниципального района выдвигают инициативу о преобразовании поселений путем объединения с городским округом. Оба этих этапа должны быть завершены весной, чтобы успеть в июне объявить а в сентябре провести выборы в новые органы местного самоуправления. Эти выборы станут заключительным третьим этапом. Они запланированы во всех объединяющихся территориях, кроме Соликамска. На предстоящем в четверг пленарном заседании ЗС будут рассмотрены вопросы объединения поселений Гремячинского и Кизеловского районов в городской округ в границах соответствующих муниципальных районов и преобразование Горнозаводского и Оханского городских поселений в городские округа.

«В целом создание новых городских округов в ряде территорий обосновано. Это касается, прежде всего, территорий, где более семидесяти процентов населения проживает в городах и где окружающие населенные пункты не удалены на большие расстояния. Объединение позволит сэкономить значительные средства на содержании администраций и упростить саму систему управления. Как показал пример Губахи , это может стать мощным драйвером развития территории», — считает депутат заксобрания Александр Григоренко

Новая нарезка округов

Реорганизация подразумевает новые выборы в органы МСУ. Их надо проводить в сентябре, чтобы не ждать еще целый год, отметил депутат заксобрания Александр Борисов . «Знаю, что в Кизеле и Гремячинске выборы готовятся, по идее, в новой нарезке округов. Оснований для этого два — изменение численности населения в избирательных округах, что должно вести к их коррекции для удобства избирателей, и добавление муниципальных районов, территорию которых необходимо разделить на одномандатные округа. Слышал, что руководство края и избирком уже начали готовиться к сентябрьским выборам, работа по перенарезке округов началась, и она не должна занять много времени».

Согласно внесенным и принятым законопроектам, в Горнозаводске, Гремячинске, Кизеле и Оханске количество мандатов останется прежним, а в Краснокамске и Чайковском будет увеличено. При этом источники в муниципалитетах уверяют, что местные администрации и ТИКи вопросами нарезки округов не занимаются. Наши собеседники из окружения глав Чайковского и Краснокамска рассказали, что на краевом уровне идет подготовка полностью новой нарезки округов в объединяющихся территориях. При этом основные решения по ее форматам и границам принимаются исключительно на уровне края. Это грозит стать серьезным испытанием для местных групп влияния, которые рассчитывали на сохранение прежних удобных для них границ округов.

С чистого листа

Эксперты предположили, что перенарезка может привести к обнулению прежних местных договоренностей в том числе коррупционного характера. Муниципалитеты смогут начать с чистого листа, убрав из представительных органов МСУ деструктивных, несистемных и неэффективных в силу, например, очень преклонного возраста или занятости по основному месту работы депутатов. Кроме того, новая нарезка на выборах должна послужить дополнительным барьером для криминала. Под ударом окажутся в первую очередь местные «князьки», которых максимально отодвинут от управления ротацией местных элит.

«В Прикамье давно назрела проблема обновления элит. В той же краснокамской думе заседает много непонятных лиц, потому что более достойные отказывались идти на выборы. Их принципиальное нежелание избираться можно понять: местечковая борьба между одними и теми же персонажами давно всем надоела», — считает политический консультант Николай Иванов

«Ротация в некоторых территориях точно обнулит старые правила, и перенарезка округов сыграет в этом не последнюю роль. Результатом должен стать рост эффективности управления муниципалитетами, в чем заинтересованы краевые власти и должны быть заинтересованы местные», — отметил политтехнолог Юрий Исаев

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