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РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям, заявил депутат
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РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям, заявил депутат 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Сегодня наша страна находится в активной фазе цифровой трансформации, которая затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает и серьезные изменения в системе образования. Необходимо создание образовательных программ на разных уровнях — от базовых пользовательских до профессиональных, которые необходимы для ведения цифрового бизнеса", — сказал Левин, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и технологиям, однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. «Возможно, тем IT-компаниям, кто еще не участвует в подобных проектах, целесообразно интегрироваться в такого рода деятельность с целью получения квалифицированных кадров и продвижения отечественных брендов среди будущих специалистов», — полагает депутат.
Левин добавил, что в настоящее время работа по повышению цифровой грамотности населения ведется также организацией по защите интернет-пользователей — РОЦИТ, а органами исполнительной власти рассматривается возможность введения уроков цифровой грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99 пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического восприятия информации являются важными и обязательными навыками для жизни в современном мире", — резюмировал депутат.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).
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