В Тюмени приставы высвободили из собачьего «концлагеря» сто шпитцев

Тюмени судебные приставы передали зоозащитникам около 100 собак породы померанский шпитц, содержавшихся в квартире местной жительницы. На едкий запах в подъезде и дикий лай по ночам соседи женщины пожаловались в суд. На протяжении четырех лет собаки жили в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю и не выгуливались.

«Соседи дома обратились в суд. Судья встал на защиту жильцов дома, потребовав привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и запретить гражданке содержать более 3 животных. Приставы уже не в первый раз совершали выходы по адресу проживания гражданки, но женщина дверь не открывала и не предпринимала никаких действий, отчего страдали соседи, которым приходится дышать неприятными запахами, доносящимися из злополучной квартиры, и пользоваться берушами по ночам: лай доносился круглосуточно», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФССП по Тюменской области

После осмотра ветеринарном животным сделают необходимые прививки, и проведут курс лечения.

«Соседи со слезами счастья на глазах благодарили сотрудников всех служб поставивших точку в многолетних страданиях людей и животных», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Фото: r66.fssprus.ru.