Сотню шпицев спасли из антисанитарной квартиры в Тюмени

Сотню шпицев забрали по решению суда из квартиры в Тюмени , где хозяйка содержала животных в антисанитарных условия. Об этом сообщила пресс‐служба регионального УФССП России.

По информации ведомства, вывезены почти сто собак породы «померанский шпиц». Хозяйка не выводила их на прогулку, кормила дважды в неделю и держала некоторых собак в переносках.

Жители подъезда страдали от нескончаемого лая и едкого запаха на протяжении четырех лет. По итогам рассмотрения жалобы соседей, суд встал на их сторону. От владелицы жилья потребовали привести квартиру в соответствие с требованиями санитарных, норм, а также запретили женщине содержать более трех животных. Эти требования гражданка проигнорировала.

Приставы в сопровождении сотрудников санитарной службы проникли в ее квартиру для принудительного исполнения решения суда. Собак передали зоозащитникам для вакцинации и прохождения курса реабилитации.

Бывшей хозяйке собак грозит возбуждение уголовного дела за жестокое обращение с животными.

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