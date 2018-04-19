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Сотню шпицев спасли из антисанитарной квартиры в Тюмени
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Сотню шпицев спасли из антисанитарной квартиры в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Сотню шпицев забрали по решению суда из квартиры в Тюмени, где хозяйка содержала животных в антисанитарных условия. Об этом сообщила пресс‐служба регионального УФССП России.
По информации ведомства, вывезены почти сто собак породы «померанский шпиц». Хозяйка не выводила их на прогулку, кормила дважды в неделю и держала некоторых собак в переносках.
Жители подъезда страдали от нескончаемого лая и едкого запаха на протяжении четырех лет. По итогам рассмотрения жалобы соседей, суд встал на их сторону. От владелицы жилья потребовали привести квартиру в соответствие с требованиями санитарных, норм, а также запретили женщине содержать более трех животных. Эти требования гражданка проигнорировала.
Приставы в сопровождении сотрудников санитарной службы проникли в ее квартиру для принудительного исполнения решения суда. Собак передали зоозащитникам для вакцинации и прохождения курса реабилитации.
Бывшей хозяйке собак грозит возбуждение уголовного дела за жестокое обращение с животными.
Пользователи Reddit пришли в восторг от ролика про щенка английского бульдога-интроверта. Пытаясь установить причину поведения пса, пользователи решили, что щенок засмущался или испугался сородичей. А кое-кто посчитал пса лентяем.
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