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Света не будет: ростовские электросети рассказали, на каких улицах отключат электричество
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Света не будет: ростовские электросети рассказали, на каких улицах отключат электричество 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице завтра, 19 апреля, и послезавтра, 20 апреля, почти 200 домов останутся без света.
— 19 апреля электричество будут отключать с девяти утра до пяти вечера, — сообщили в электросетях.
В этот день света не будет на следующих улицах: ул. Красная, 30–80, 49–97; пр. Стачки, 122–156; ул. 6-я Кольцевая, 93а, 93/1, 93/2, 82–84; ул. Фестивальная, 12, 12а.
20 апреля света не будет с девяти часов утра до шести часов вечера на улицах: 18-я Линия, 30–72, 25–65; 20-я Линия 20–48; Налбандяна, 29–33, 24–30.
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