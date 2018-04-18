Врио губернатора назвал Красноярск примером разумного благоустройства улиц 

Андрей Травников поставил перед главами муниципалитетов довольно простую и понятную задачу: проводить дорожно-ремонтные работы в комплексе с благоустройством территории. Проложил или почистил дорогу — приведи в порядок газоны, тротуары и водостоки. Правило, которому новосибирские дорожники не всегда следуют. — В конце недели участвовал в Красноярском экономическом форуме, в субботу проехал по городу, обратил внимание — работа на уличной сети вовсю развернута, — сказал Андрей Травников. — Это первое. Второе — комплексность подхода. В Красноярске начинают с замены бордюрных камней. Проехал в воскресенье по Новосибирску, сравнил ситуацию. В Красноярске, как и в других городах, безусловно, присутствует проблема весенней пыли. Мы знаем, насколько эта проблема остра для Новосибирска. Город приобрел дополнительную технику — как я прочитал в СМИ, 20 пылесосов. Это очень важно и хорошо. Но мы будем пылесосить все лето, если не начнем заниматься устранением причины. У нас даже на центральных улицах бордюрного камня фактически нет — газоны нависают над проезжей частью. Соответственно, вся грязь с газонов и грунт смываются на дороги. Проблему пыли таким образом мы не победим никогда. Поэтому я попросил бы мэрию Новосибирска и руководителей других крупных муниципалитетов обратить на это внимание и при планировании работ по ремонту уличной сети руководствоваться комплексным подходом. Если мы заходим на какой-то участок, нужно не только заменить верхний слой асфальта, но и по возможности привести в порядок тротуары, газонную часть улицы.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №16 от 18 апреля 2018 года