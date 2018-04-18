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Гостиницу для участников саммитов ШОС могут построить в парке «Рифей»
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Гостиницу для участников саммитов ШОС могут построить в парке «Рифей» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Гостиница для делегаций участников саммитов ШОС 2020 года может появится в парке отдыха «Рифей», сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Вопрос о постройке гостиницы обсуждается в рамках второго этапа реконструкции парка. Ожидается, что здесь также появится тренировочный центр по пятиборью, включающий плавательный бассейн, велодорожки, конкурное поле, легкоатлетический стадион и кроссовую трассу. На ближайшие два года также запланировано создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, стадиона с современными беговыми дорожками, веревочного парка, скалодорома и скейт-парка. Особое внимание уделят обустройству зоны тихого отдыха.
«Цель — в течение трех лет сделать эту площадку любимым, комфортным и полноценным местом отдыха жителей Челябинска и прилегающих к нему районов», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Добавим, что в «Рифее» может также появиться комплекс термальных бассейнов — такую перспективу рассматривает частный инвестор.
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