Гостиницу для участников саммитов ШОС могут построить в парке «Рифей»

Гостиница для делегаций участников саммитов ШОС 2020 года может появится в парке отдыха «Рифей», сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Вопрос о постройке гостиницы обсуждается в рамках второго этапа реконструкции парка. Ожидается, что здесь также появится тренировочный центр по пятиборью, включающий плавательный бассейн, велодорожки, конкурное поле, легкоатлетический стадион и кроссовую трассу. На ближайшие два года также запланировано создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, стадиона с современными беговыми дорожками, веревочного парка, скалодорома и скейт-парка. Особое внимание уделят обустройству зоны тихого отдыха.

«Цель — в течение трех лет сделать эту площадку любимым, комфортным и полноценным местом отдыха жителей Челябинска и прилегающих к нему районов», — отметил губернатор Борис Дубровский

Добавим, что в «Рифее» может также появиться комплекс термальных бассейнов — такую перспективу рассматривает частный инвестор.