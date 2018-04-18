Ещё
ЦИК: около 680 человек могли проголосовать дважды на выборах президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

ЦИК: около 680 человек могли проголосовать дважды на выборах президента 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 680 человек могли злоупотребить возможностью голосовать по месту пребывания на основании поданного заявления и проголосовать дважды на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"По нашим оценкам сегодня, кто мог злоупотребить, — 678 человек", — сказал он на заседании ЦИК.
Булаев добавил, что региональным избиркомам поручено провести проверку на 1000 участках, где могли быть такие случаи повторного голосования.
ТАСС: последние новости
Лавров: США санкциями хотят наказать россиян за "неверный" выбор главы государства МГЕР создаст в городах группы по 100-200 человек, готовых за час выйти на улицу Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»170
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника60
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский63
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение