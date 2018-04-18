ЦИК: около 680 человек могли проголосовать дважды на выборах президента 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 680 человек могли злоупотребить возможностью голосовать по месту пребывания на основании поданного заявления и проголосовать дважды на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"По нашим оценкам сегодня, кто мог злоупотребить, — 678 человек", — сказал он на заседании ЦИК.
Булаев добавил, что региональным избиркомам поручено провести проверку на 1000 участках, где могли быть такие случаи повторного голосования.