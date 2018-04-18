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Мясоперерабатывающий завод в Короче закрыли из-за антисанитарии
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Мясоперерабатывающий завод в Короче закрыли из-за антисанитарии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Короча приостановлена деятельность мясоперерабатывающего предприятия. Как сообщает сайт службы судебных приставов Белгородской области, предприятие представляло реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Также существовал риск возникновения и распространения заразных болезней на территории региона.
Предприятие допускало многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил. Поэтому суд приостановил его деятельность на 45 суток.
Судебный пристав-исполнитель обеспечил временное прекращение эксплуатации агрегатов и зданий предприятия путем наложения пломб и опечатывания.
В феврале Арбитражный суд Белгородской области продлил процедуру конкурсного производства на заводе моющих средств в Шебекино.
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