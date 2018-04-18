Мясоперерабатывающий завод в Короче закрыли из-за антисанитарии

В городе Короча приостановлена деятельность мясоперерабатывающего предприятия. Как сообщает сайт службы судебных приставов Белгородской области, предприятие представляло реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Также существовал риск возникновения и распространения заразных болезней на территории региона.

Предприятие допускало многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил. Поэтому суд приостановил его деятельность на 45 суток.

Судебный пристав-исполнитель обеспечил временное прекращение эксплуатации агрегатов и зданий предприятия путем наложения пломб и опечатывания.

В феврале Арбитражный суд Белгородской области продлил процедуру конкурсного производства на заводе моющих средств в Шебекино.