В Нижегородской области усилят меры по борьбе с молочным фальсификатом 

Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин во время рабочего визита в Городецкий район, передает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора посетил предприятие ЗАО «Молоко», где и состоялось обсуждением данного вопроса. По словам Никитина, борьба с фальсификатом в настоящее время ведется как на региональном, так и на федеральном уровнях.
«В области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других. С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции», — сказал Никитин.
Он также сообщил, что региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и министерство сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и Росветназора должны усилить работу по проверке качества молока и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей.
«Необходимо принимать меры для защиты добросовестных производителей. Чем меньше фальсификата, тем больше мы будем производить собственной продукции, а бюджет получать дополнительные доходы», — подчеркнула генеральный директор ЗАО «Молоко» Нина Квасникова.
Напомним, свинина и молоко подешевели в Нижегородской области.