В Нижегородской области усилят меры по борьбе с молочным фальсификатом

Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин во время рабочего визита в Городецкий район, передает пресс-служба регионального правительства.

Врио губернатора посетил предприятие ЗАО «Молоко», где и состоялось обсуждением данного вопроса. По словам Никитина, борьба с фальсификатом в настоящее время ведется как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Роспотребнадзора, «В области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов Россельхознадзора и других. С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции», — сказал Никитин.

Он также сообщил, что региональное министерство промышленности , торговли и предпринимательства и министерство сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и Росветназора должны усилить работу по проверке качества молока и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей.

«Необходимо принимать меры для защиты добросовестных производителей. Чем меньше фальсификата, тем больше мы будем производить собственной продукции, а бюджет получать дополнительные доходы», — подчеркнула генеральный директор ЗАО «Молоко» Нина Квасникова.