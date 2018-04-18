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Глава Нижегородской области поручил усилить борьбу с молочным фальсификатом
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Глава Нижегородской области поручил усилить борьбу с молочным фальсификатом 

Прайм 1 час назад
Фото: Столица Нижний
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с предприятиями, выпускающими фальсифицированную молочную продукцию, так как это компрометирует добросовестных производителей и препятствует увеличению поступлений средств в региональный бюджет, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Уточняется, что поручение об усилении мер Никитин озвучил в ходе визита на одно из ведущих предприятий региона по производству молочной продукции — ЗАО «Молоко». Глава региона сообщил, что борьба с фальсификатом ведется как на федеральном, так и на региональном уровне. В области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции, добавил Никитин.
"Я поручил региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, Росветназора усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей", — приводит пресс-служба слова главы региона.
Генеральный директор ЗАО «Молоко» Нина Квасникова отметила, что проблема фальсификата в настоящее время актуальна, поскольку сейчас на рынке продается много пальмового масла и сухого пальмового молока.
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