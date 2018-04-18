В конце недели в районе Братеево откроется ярмарка выходного дня

Сезон ярмарок выходного дня в районе Братеево стартует уже в пятницу, 20 апреля.

Торговля фермерскими продуктами развернется на площадке по Братеевской улице, дом 16, корпус 1. К началу ярмарочной сессии почти половина прилавков будет заполнена овощами и фруктами — под эту продуктовую категорию выделили 18 торговых мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Еще в восьми палатках будут представлены мясные и молочные продукты, а три прилавка выделят для рыбной продукции — все это привезут индивидуальные предприниматели из столичных и региональных фермерских хозяйств. Кроме того, на ярмарочной площадке выделят девять мест для продажи хлебобулочных изделий.