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В конце недели в районе Братеево откроется ярмарка выходного дня
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В конце недели в районе Братеево откроется ярмарка выходного дня 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Сезон ярмарок выходного дня в районе Братеево стартует уже в пятницу, 20 апреля.
Торговля фермерскими продуктами развернется на площадке по Братеевской улице, дом 16, корпус 1. К началу ярмарочной сессии почти половина прилавков будет заполнена овощами и фруктами — под эту продуктовую категорию выделили 18 торговых мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Еще в восьми палатках будут представлены мясные и молочные продукты, а три прилавка выделят для рыбной продукции — все это привезут индивидуальные предприниматели из столичных и региональных фермерских хозяйств. Кроме того, на ярмарочной площадке выделят девять мест для продажи хлебобулочных изделий.
В этом году возможность торговать на ярмарке выходного дня можно было получить, подав соответствующую заявку на сайте мэра и Правительства Москвы. Как сообщалось раннее, на ярмарочных площадках столичные власти выделили торговые точки для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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