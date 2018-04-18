Курс доллара на конец апреля может составить 63,2 рубля

Начальник отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава рассказал, что в конце апреля курс доллара может составить 63,2 рубля, а курс евро — 73,5 рубля, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Наш прогноз на конец апреля — 63,2 против доллара и 73,5 против евро», — сказал Берулава.

Он отметил, что текущая ситуация с российским рублем весьма неопределенна в краткосрочном периоде, но хорошо укладывается в долгосрочные модели поведения рубля с очень резким его падением. Напряженная геополитическая обстановка сделала российскую валюту заложником введенных санкций, и после такого сильного движения рубль только пытается нащупать новый торговый диапазон.

«Его верхней границей выглядят отметки 65-66 рублей за доллар, откуда пошло укрепление рубля в 2016 году. Недавняя волна ажиотажного спроса на доллар протестировала эти отметки, и говорит это о том, что в случае дальнейшей эскалации отношений, не потребуется много времени, чтобы вернуться к этим курсам. Локальная поддержка находится в диапазоне 61-61,5 против доллара», — добавил Берулава.

Эксперт подчеркнул, что в этой обстановке нефть не является главным направляющим фактором в перспективах пары доллар/рубль, и ее уверенные котировки выше 70 долларов за баррель не смягчают воздействия санкций. Историей апреля-мая будет то, по какому сценарию пойдут дальнейшие события.

«В случае, если со стороны Минфина США не будут введены санкции по отношению к российскому суверенному долгу — то у рубля есть шанс сбросить часть накопившегося негатива и укрепиться до 61 и 75 против доллара и евро соответственно, возможны кратковременные попытки и более глубоких движений, особенно на фоне начала налогового периода», — отметил Берулава.