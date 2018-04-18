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«Работает ФСБ»: краснодарца затолкали в Mercedes, вывезли в лес, били электрошокером в область половых органов.
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«Работает ФСБ»: краснодарца затолкали в Mercedes, вывезли в лес, били электрошокером в область половых органов. 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. События разворачивались в марте 2017 года.
Потерпевший Арама Гамбарян сообщает, что его похитили с парковки напротив здания супермаркета «Табрис», расположенного на ул. Ставропольской.
— Неустановленный следствием лица представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые совершая действия явно выходящие за пределы своих полномочий, тем самым превышая их, применяя в отсутствие на то законных оснований физическую силу, пересадили Габраняна А. В. из автомобиля, которым он управлял, в автомобиль модели «Мерседес», государственный регистрационный знак С523КН69 и увезли его в неизвестном направлении. — Говорится в постановлении о возбуждении дела.
Сам Гамбарян вспоминает, что вооруженные люди в масках с криками: «Работает ФСБ!» вытащили его из собственного автомобиля:
— В микроавтобусе мне натянули на голову то ли вязаную шапку, то ли мешок и начали бить по всему телу. В ответ на мои вопросы, кто они и что им надо, эти люди отвечали, что они сотрудники ФСБ и московского уголовного розыска.
Уже в лесу с его слов происходило следующее:
— С меня стянули брюки и белье. На грудь мне сел человек и стал задавать вопросы. Он был тяжелым, и мне было очень трудно дышать под его весом. Кроме того, мне без перерыва лили воду на лицо, из-за чего я не мог говорить и задыхался.
— Как рассказал Арам, его также били электрошокером в область половых органов, подмышек, под челюсть, по ногам, угрожали убийством — даже бросили в яму и начали присыпать землей, несколько раз подносили к виску пистолет и нажимали на спусковой крючок, позже — стреляли около уха. По его ощущениям, пытки продолжались около шести часов — все это время от него требовали дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя. — Сообщает межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток», в которую он обратился.
Доставленный после всего случившегося в отдел Гамбарян протокол допроса.
Затем его арестовали ещё на 10 суток и поместили в спецприемник для административно арестованных Усть-Лабинского района.
У Гамбаряна были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, поясничной области и левого бедра.
1 апреля в тяжелом состоянии он был доставлен бригадой скорой помощи в Краснодарскую краевую больницу № 1.
На протяжении длительного периода юристы «Комитета против пыток» добивались возбуждения уголовного дела. ;
Фото: «Комитет против пыток»
Поставление датировано 10 апреля.
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